Novi holivudski film 'Ne gledaj gore' (Don't Look Up) već je nekoliko dana svrstan među top 10 najgledanijih sadržaja na Netflixu. Tema opasnosti za čovječanstvo i cijeli svijet uspjela je uz elitnu glumačku postavu privući pažnju mnogih korisnika i postati hit. No, ono što još karakterizira ovaj film je i da je sinkroniziran na hrvatski.

Naime, film 'Ne gledaj gore' osim hrvatskih titlova u opcijama prilikom prikazivanja ima mogućnost i sinkronizacije na hrvatskom.

I dok je ta opcija već dobro poznata korisnicima koji su se u jednom trenutku odlučili pogledati neki animirani ili dječji i obiteljski film, ovo je zasigurno jedan od noviteta za ovaj žanr na Netflixu.

Stoga, svi oni koji se na Netflixu odluče pogledati ovu komediju/katastrofu redatelja Adama McKayja s glumcima kao što su Leonardom DiCapriom, Jennifer Lawrence, Meryl Streep i Jonah Hillom, mogu ju pratiti i bez hrvatskih titlova, odnosno sa sinkronizacijom na hrvatskom i čuti kako omiljeni holivudski glumci zvuče na našem jeziku.