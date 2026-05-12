Pogledajte kako su izgledale naše Lelekice na Eurosongu

Grupa Lelek nastupila je treća po redu na pozornici Eurosonga u Beču, a ovacije publike i komentari na društvenim mrežama jasno daju do znanja da su djevojke svojim nastupom oduševile. U galeriji pogledajte detalje nastupa Lelekica.
Hrvatske predstavnice na Eurosongu, grupa Lelek, predstavile su se treće u prvoj polufinalnoj večeri. Nastupile su s pjesmom 'Andromeda' s kojom su pobijedile na Dori prije nekoliko mjeseci, a od tada su svoj nastup podigle na višu razinu.
Bio je to jedan od upečatljivijih nastupa, a djevojke su nakon izvedbe ispraćene pljeskom i uzvicima publike iz bečke arene.
Mnogi su na društvenim mrežama odmah krenuli komentirati njihov nastup.
Naime, jedna od njih je u dijelu nastupa djelovala kao da lebdi, što je oduševilo mnoge na društvenim mrežama, a jedan je korisnik X-a napisao da bi 'Hrvatska trebala osvojiti Eurosong samo zbog tog prizora'.
I drugi su komentirali kako je nastup bio odličan, pa su tako na Instagramu uz isječak nastupa pisali: 'Apsolutno fantastično! Zašto njih nitko ne gleda kao potencijalne pobjednice? Što više trebate od ovoga? Skoro pa savršeno. Bravo, Hrvatska, ovo je bilo ludo', 'Bravo, Hrvatska, ovo je bilo vrhunski', 'Ove kraljice trebaju biti u top 5', 'Cure, sigurno idete u finale'.
Iako su oduševile mnoge gledatelje, grupa Lelek prema eurovizijskim kladionicama i dalje stoji na 14. mjestu, sa svega 1% šanse za pobjedu, no predviđa im se prolazak u finale.
Tekst 'Andromede' napisao je Tomislav Roso, koji je surađivao s grupom i na prošlogodišnjoj Dori, dok je na glazbi radila srpska kantautorica Zorica Pajić, poznatija kao Zorja.
