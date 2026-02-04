Pogledajte kako vježba Oprah: Ni 72 godine ni umjetno koljeno nisu joj zapreka u dizanju utega

Medijska mogulica i jedna od najutjecajnijih žena svijeta, Oprah Winfrey, prije nekoliko je dana proslavila svoj 72. rođendan na neočekivan, ali iznimno inspirativan način. Umjesto glamurozne proslave, Oprah je sa svojim milijunima pratitelja na Instagramu podijelila video iz teretane, gdje samouvjereno izvodi brojne vježbe, pokazujući impresivnu snagu i odlučnost. Ovom objavom poslala je snažnu poruku o vitalnosti, transformaciji i važnosti brige o tijelu, bez obzira na godine.

U videu koji je brzo postao viralan, Oprah je dokumentirala svoj 72-minutni trening, simbolično posvećujući svaku minutu jednoj godini svog života. Vidimo je kako s osmijehom i odlučnošću savladava razne sprave u teretani, od trake za trčanje, bicikla, penjalice pa sve do sprave za skijanje. Njezin trud i energija dokaz su da godine zaista mogu biti samo broj kada se tijelu i duhu posveti odgovarajuća pažnja. U opisu objave, Oprah je iskreno priznala kako nikada nije zamišljala da će rođendan provesti na takav način.

"Nikad nisam mislila da ću rođendan provesti vježbajući, a kamoli u treningu od 72 minute! No, kako starim, potpuno sam svjesna da je privilegija imati tijelo koje može izdržati traku za trčanje, bicikl, penjalicu, skijašku spravu i svaku drugu spravu koju mi trener zada", napisala je Oprah, zahvalivši svima na rođendanskim željama i duhovito dodavši kako sada ide potražiti knjigu za čitanje.

"Život sa 72 godine izgleda drugačije od svakog drugog desetljeća. Prije dva ljeta i dva nova koljena, odlučila sam dodati trening snage u svoje vježbanje jer svi moramo održavati mišiće kako starimo", napisala je Winfrey, otkrivajući pozadinu svoje nove fitness rutine.

Ova odluka nije došla slučajno. Njezin put prema treningu snage započeo je nakon dvostruke operacije zamjene koljena, što njezin trenutni uspjeh u teretani čini još značajnijim. Kroz ovu objavu, Oprah ne samo da slavi svoj rođendan, već i put od oporavka do ponovno stečene snage.

Foto: Oprah/Instagram

Oprah je nedavno objavila i novu knjigu pod naslovom *"Enough"*, u kojoj istražuje svoj dugogodišnji odnos s hranom, težinom i samoprihvaćanjem. Također, otvoreno je govorila o korištenju GLP-1 lijekova kao alata koji joj je pomogao da prevlada desetljeća "srama zbog težine".