Pogledajte koje svjetske face dolaze nastupati u Hrvatsku ovo ljeto i gdje ih možete poslušati

Nova sezona inozemnih koncerata započela je nastupom škotskih rockera Franza Ferdinanda u ponedjeljak u zagrebačkom Domu sportova, što je bio prvi veliki strani koncert nakon popuštanja mjera. Njihov koncert u Zagrebu dio je turneje 'Hits To The Head' na kojem predstavljaju hitove iz dva desetljeća duge karijere.

Nakon poznatih Škota, u Zagreb 16.5. dolazi engleski bend The Smile, a nastupat će u zagrebačkoj Hali. Bend tvore Thom Yorke i Jonny Greenwood iz Radioheada te bubnjar Tom Skinnera iz Sons of Kemeta.

Nekoliko dana nakon, 22.5. stiže veliki Iron Maiden u zagrebačku Arenu. Tim koncertom započinje svjetska turneja 'Legacy of the Beast'. Trajat će od 22. svibnja do 27. listopada ove godine. Pripreme za koncert već su počele. U Split su prije nekoliko dana stigli kamioni s opremom, a upravo taj grad su odabrali kao bazu za pripremu svjetske turneje.

Nick Mason's Saucerful of Secrets grupa je osnovana 2018., a 31.5. nastupit će na zagrebačkom Velesajmu. Mason je suosnivač i bubnjar Pink Floyda, a izvodit će stare hitove poznatog benda.

Pjevačica Lorde stiže na šibensku tvrđavu Svetog Mihovila 18. i 19.6., koja je dio njezine turneje vezane za intimnije prostore na koje stane manji broj ljudi. Svjetski poznata kantautorica pravog imena prvi će put nastupiti u Hrvatskoj, a ima i hrvatske korijene. Po očevoj strani ima irske korijene, a obitelj njezine mame, pjesnikinje Sonje Jelić, u prošlom stoljeću otišla je na Novi Zeland. Lorde je ponosna na svoje korijene, pa je predala zahtjev za državljanstvo i 2017. godine službeno postala Hrvatica.

Od 20. do 23. lipnja u Zagrebu traje INmusic Festival na kojem će nastupiti sljedeći izvođači: The Killers, Kasabian, Idles, Tamikrest, White Lies, Royal Blood, Nick Cave and the Bad Seeds i mnogi drugi.

Britanski rock bend Placebo svirat će 27.6. na zagrebačkoj Šalati, a nedavno su objavili album 'Never Let Me Go'. Bend je osnovan u Londonu 1994. od strane vokala-gitarista Briana Molka i basista-gitarista Stefana Olsdala.

Za kraj lipnja dolaze Simple Minds, a moguće ih je poslušati 30.6. na zagrebačkoj Šalati. 80-ih su bili najuspješniji škotski sastav, a njihovih 5 albuma završilo je na prvom mjestu britanske ljestvice.

Legendarni američki Kiss svirat će u zagrebačkoj Areni 9. srpnja, a ovo je njihov prvi nastup u Hrvatskoj. Kissu je ovo vjerojatno i posljednja turneja, a često ih se spominje kao najutjecajniji hard rock bend svih vremena. Na listi glazbenika na koje su utjecali nalaze se imena poput Metallice, Marilyn Mansona, Anthraxa i Pearl Jama.

U pulskoj Areni svirat će Arctic Monkeysi, pred domaćom publikom prvi put nakon INMusica 2013. Koncert će se održati 16.8., a ulaznice su rasprodane.

Tame Impala psihodelični je glazbeni projekt australskog multiinstrumentalista Kevina Parkera. U studiju za snimanje Parker piše, snima, izvodi i producira svu glazbu projekta. Nastup će biti dan nakon Monkeysa u Areni Zagreb, 17.8.

Američki alternativni rock sastav Pixies dolazi na Velesajam 27.8, a već su nekoliko puta nastupali u Hrvatskoj. Bend se raspao 1993., ali su se 2004. ponovno okupili i otada zajedno sviraju.

