Pogledajte koliko košta VIP stol za koncert Aleksandre Prijović na Staru godinu u Zagrebu

Obožavatelji Aleksandre Prijović došli su na svoje, jer je od danas ponovno moguće kupiti ulaznice za njen dnevni koncert koji će se održati 31. prosinca u 14 sati u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma. Za kupnju ulaznice online putem čeka se i po pola sata, ali najviše iznenađuje činjenica kako je cijena jednog VIP stola čak 700 eura.

Kako je navedeno na stranici upad.hr, u cijenu VIP stola uključeno je do osam ulaznica.

"VIP stolovi rezerviraju se kao cjelina (neovisno koliko vas je u ekipi) i uključuju do 8 mjesta po stolu, a hrana i piće nisu uključeni u cijenu".

Moguće je za VIP stol kupiti od pet do osam ulaznica, a ovisno o njihovom broju varira i cijena stola. Tako je primjerice za kupnju pet karata cijena stola 437,50 eura. Odnosno, cijena jedne ulaznice tako iznosi 87,5 eura.

Foto: Screenshot/upad.hr

U ponudi VIP stolova nalazi se 341 stol, ali za sada ih je vrlo malo rezervirano.

Podsjetimo, u ponedjeljak točno u 17 sati krenula je prodaja ulaznica za dugoočekivani koncert, a mnoštvo fanova odmah je pohrlilo na upad.hr kako bi osigurali svoje ulaznice za EXTRA kraj godine. Već u prvim trenucima prodaje, sustav se srušio zbog napada, a bilo je 1,6 milijuna pokušaja kupnje ulaznica.

- Dragi svi... 1.6 milijuna pokušaja kupnje, pokoji napad i ...dogodi se ovo. Ispričavamo se zbog neugodnosti i hvala vam na strpljenju, razumijevanju i energiji ljubavi koja ruši granice. Radimo na rješenju kako bi večeras nastavili gdje smo stali. Uskoro se vraćamo s konkretnim informacijama - kad se nastavlja prodaja ulaznica za koncert Aleksandre Prijović u Zagrebu - objavili su na Upad.hr.

Aleksandra Prijović otkrila je da se iznimno raduje ponovnom druženju s publikom u Zagrebu, gradu u kojem je oborila rekord Arene sa šest rasprodanih koncerata.

'Prije nekoliko godina imala sam prvi dnevni party i tada mi je bilo toliko dobro. To je potpuno drugačiji doživljaj. Bila sam presretna kad smo dogovorili i takav koncert u Zagrebu, to mi je zaista veliko zadovoljstvo. Sigurna sam da će biti sjajno', poručila je putem Extra FM-a.