Pogledajte koliko košta VIP stol za koncert Aleksandre Prijović na Staru godinu u Zagrebu

1
Foto: Antonio Ahel

Prodaja karata za koncert krenula je u ponedjeljak, ali je zbog napada pao sustav te su ulaznice u prodaju ponovno puštene u utorak. U virtualnoj čekaonici red na kupnju ulaznice čeka se oko 30 minuta

Obožavatelji Aleksandre Prijović došli su na svoje, jer je od danas ponovno moguće kupiti ulaznice za njen dnevni koncert koji će se održati 31. prosinca u 14 sati u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma. Za kupnju ulaznice online putem čeka se i po pola sata, ali najviše iznenađuje činjenica kako je cijena jednog VIP stola čak 700 eura.

Kako je navedeno na stranici upad.hr, u cijenu VIP stola uključeno je do osam ulaznica. 

"VIP stolovi rezerviraju se kao cjelina (neovisno koliko vas je u ekipi) i uključuju do 8 mjesta po stolu, a hrana i piće nisu uključeni u cijenu".

Moguće je za VIP stol kupiti od pet do osam ulaznica, a ovisno o njihovom broju varira i cijena stola. Tako je primjerice za kupnju pet karata cijena stola 437,50 eura. Odnosno, cijena jedne ulaznice tako iznosi 87,5 eura.

Foto: Screenshot/upad.hr

U ponudi VIP stolova nalazi se 341 stol, ali za sada ih je vrlo malo rezervirano.

Podsjetimo, u ponedjeljak točno u 17 sati krenula je prodaja ulaznica za dugoočekivani koncert, a mnoštvo fanova odmah je pohrlilo na upad.hr kako bi osigurali svoje ulaznice za EXTRA kraj godine. Već u prvim trenucima prodaje, sustav se srušio zbog napada, a bilo je 1,6 milijuna pokušaja kupnje ulaznica.

- Dragi svi... 1.6 milijuna pokušaja kupnje, pokoji napad i ...dogodi se ovo. Ispričavamo se zbog neugodnosti i hvala vam na strpljenju, razumijevanju i energiji ljubavi koja ruši granice. Radimo na rješenju kako bi večeras nastavili gdje smo stali. Uskoro se vraćamo s konkretnim informacijama - kad se nastavlja prodaja ulaznica za koncert Aleksandre Prijović u Zagrebu - objavili su na Upad.hr.

Aleksandra Prijović otkrila je da se iznimno raduje ponovnom druženju s publikom u Zagrebu, gradu u kojem je oborila rekord Arene sa šest rasprodanih koncerata.

'Prije nekoliko godina imala sam prvi dnevni party i tada mi je bilo toliko dobro. To je potpuno drugačiji doživljaj. Bila sam presretna kad smo dogovorili i takav koncert u Zagrebu, to mi je zaista veliko zadovoljstvo. Sigurna sam da će biti sjajno', poručila je putem Extra FM-a.

