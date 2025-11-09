Obavijesti

Aleksandra Prijović vraća se u Zagreb: Evo kako je izgledao njen posljednji koncert u Areni

Regionalna zvijezda vraća se u Zagreb! Nakon što je 2023. čak pet puta nastupila u Areni, održala je i šesti koncert u studenom prošle godine. Prijović opet stiže u Zagreb na Staru godinu. Zapjevat će na dnevnoj zabavi u Paviljonu 5 na Zagrebačkom velesajmu
Aleksandra Prijović održala šesti koncert u Areni Zagreb
Aleksandri Prijović bio je to 60. koncert u sklopu turneje 'Od istoka do zapada', i 20. u Hrvatskoj.  | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Aleksandri Prijović bio je to 60. koncert u sklopu turneje 'Od istoka do zapada', i 20. u Hrvatskoj.  | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
