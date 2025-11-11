Obavijesti

NA STARU GODINU

Ulaznice za koncert Aleksandre Prijović ponovno su u prodaji!

Aleksandra Prijović održala šesti koncert u Areni Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Slavna pjevačica koja je napunila zagrebačku Arenu čak šest puta, sada se vraća u glavni grad Lijepe Naše gdje će održati dnevni party

Dobre vijesti za sve obožavatelje Aleksandre Prijović - ulaznice za njezin zagrebački koncert ponovno su u prodaji! Zbog ogromnog interesa publike došlo je do otežane kupnje, no prodaja za dnevni spektakl regionalne zvijezde, koji će se održati 31. prosinca u 14 sati u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma, sada se nastavlja.

REGIONALNA ZVIJEZDA Aleksandra Prijović vraća se u Zagreb! I to na Staru godinu
'Hvala vam na strpljenju, razumijevanju i energiji ljubavi koja ruši granice', poručuju iz Upad tima.

Ulaznice dostupne putem sustava upad.hr nestaju nevjerojatnom brzinom, stoga nema sumnje da će nadolazeći koncert obilježiti EXTRA kraj godine.

Beograd: Posljednji koncert Aleksandre Prijović u Beogradskoj Areni u sklopu regionalne turneje "Od istoka do zapada"
Foto: Antonio Ahel

Aleksandra Prijović otkrila je da se iznimno raduje ponovnom druženju s publikom u Zagrebu, gradu u kojem je oborila rekord Arene sa šest rasprodanih koncerata.

'Prije nekoliko godina imala sam prvi dnevni party i tada mi je bilo toliko dobro. To je potpuno drugačiji doživljaj. Bila sam presretna kad smo dogovorili i takav koncert u Zagrebu, to mi je zaista veliko zadovoljstvo. Sigurna sam da će biti sjajno', poručila je putem Extra FM-a.

Foto: Aleksa Savulov/Extra FM

Aleksandrin veliki povratak uslijedio je nakon rekordno rasprodane turneje 'Od istoka do zapada', tijekom koje je 2023. i 2024. godine održala čak 20 koncerta u Hrvatskoj, a ukupno više od 60 diljem regije i svijeta.

NAPAD NA SUSTAV Svi žele na novi koncert Aleksandre Prijović: Više od 1,6 milijuna pokušaja kupnje karti
'Pripremam novi album, radila sam u studiju i dok sam bila trudna. Već dugo ništa novo nije izašlo, a dogodine će biti tri godine od posljednjeg albuma, vrijeme je. Razmišljam i o novoj turneji, ali polako, nigdje ne žurim. Najvažnije mi je završiti album i snimiti spotove', otkrila je Prijović.

