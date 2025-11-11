Slavna pjevačica koja je napunila zagrebačku Arenu čak šest puta, sada se vraća u glavni grad Lijepe Naše gdje će održati dnevni party
Ulaznice za koncert Aleksandre Prijović ponovno su u prodaji!
Dobre vijesti za sve obožavatelje Aleksandre Prijović - ulaznice za njezin zagrebački koncert ponovno su u prodaji! Zbog ogromnog interesa publike došlo je do otežane kupnje, no prodaja za dnevni spektakl regionalne zvijezde, koji će se održati 31. prosinca u 14 sati u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma, sada se nastavlja.
'Hvala vam na strpljenju, razumijevanju i energiji ljubavi koja ruši granice', poručuju iz Upad tima.
Ulaznice dostupne putem sustava upad.hr nestaju nevjerojatnom brzinom, stoga nema sumnje da će nadolazeći koncert obilježiti EXTRA kraj godine.
Aleksandra Prijović otkrila je da se iznimno raduje ponovnom druženju s publikom u Zagrebu, gradu u kojem je oborila rekord Arene sa šest rasprodanih koncerata.
'Prije nekoliko godina imala sam prvi dnevni party i tada mi je bilo toliko dobro. To je potpuno drugačiji doživljaj. Bila sam presretna kad smo dogovorili i takav koncert u Zagrebu, to mi je zaista veliko zadovoljstvo. Sigurna sam da će biti sjajno', poručila je putem Extra FM-a.
Aleksandrin veliki povratak uslijedio je nakon rekordno rasprodane turneje 'Od istoka do zapada', tijekom koje je 2023. i 2024. godine održala čak 20 koncerta u Hrvatskoj, a ukupno više od 60 diljem regije i svijeta.
'Pripremam novi album, radila sam u studiju i dok sam bila trudna. Već dugo ništa novo nije izašlo, a dogodine će biti tri godine od posljednjeg albuma, vrijeme je. Razmišljam i o novoj turneji, ali polako, nigdje ne žurim. Najvažnije mi je završiti album i snimiti spotove', otkrila je Prijović.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+