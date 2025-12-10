Obavijesti

NIKAD BOLJA

Pogledajte Lidijin kalendar sa seksi fotografijama u donjem rublju: Koja vam je najbolja?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Pogledajte Lidijin kalendar sa seksi fotografijama u donjem rublju: Koja vam je najbolja?
Foto: 24sata

Za fotke u kalendaru pjevačica je pozirala u oskudnim izdanjima koja će zasigurno oduševiti njene vjerne obožavatelje koji već mogu naručiti kalendar

Godina se polako primiče kraju, a Lidija Bačić (40) je već tradicionalno za svoje najvjernije obožavatelje pripremila kalendar za narednu godinu. Maštu je golicala fotkama sa snimanja, a danas je Lille ekskluzivno za čitatelje 24sata pokazala kako izgleda njen kalendar.

Za fotke u kalendaru pjevačica je pozirala u oskudnim izdanjima koja će zasigurno oduševiti njene vjerne obožavatelje koji već mogu naručiti kalendar.

Fotografije iz kalendara možete vidjeti niže, a za vas smo pripremili anketu. Otkrijte nam koja vam se fotografija iz Lidijinog kalendara najviše sviđa.

Siječanj

Foto: 24sata

Veljača

Foto: 24sata

Ožujak

Foto: 24sata

Travanj

Foto: 24sata

Svibanj

Foto: 24sata

Lipanj

Foto: 24sata

Srpanj

Foto: 24sata

Kolovoz

Foto: 24sata

Rujan

Foto: 24sata

Listopad

Foto: 24sata

Studeni

Foto: 24sata

Prosinac

Foto: 24sata

Za svoj najbolji mjesec možete glasati u anketi:

