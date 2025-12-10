Za fotke u kalendaru pjevačica je pozirala u oskudnim izdanjima koja će zasigurno oduševiti njene vjerne obožavatelje koji već mogu naručiti kalendar
NIKAD BOLJA
Pogledajte Lidijin kalendar sa seksi fotografijama u donjem rublju: Koja vam je najbolja?
Čitanje članka: 2 min
Godina se polako primiče kraju, a Lidija Bačić (40) je već tradicionalno za svoje najvjernije obožavatelje pripremila kalendar za narednu godinu. Maštu je golicala fotkama sa snimanja, a danas je Lille ekskluzivno za čitatelje 24sata pokazala kako izgleda njen kalendar.
Za fotke u kalendaru pjevačica je pozirala u oskudnim izdanjima koja će zasigurno oduševiti njene vjerne obožavatelje koji već mogu naručiti kalendar.
Fotografije iz kalendara možete vidjeti niže, a za vas smo pripremili anketu. Otkrijte nam koja vam se fotografija iz Lidijinog kalendara najviše sviđa.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Za svoj najbolji mjesec možete glasati u anketi:
