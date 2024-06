Pogledajte mamu Hajdukovog golmana kako u tangama skače u more: 'Kao vidra! Top mama'

Bivša miss Universe i majka mladog Hajdukovog golmana, Borne Buljana, Renata Lovrinčević Buljan (48) na društvenim mrežama podijelila je video na kojem pokazuje kako započinje svoj dan. Atraktivna fitnes trenerica i profesorica kineziologije pokazala je svoju fantastičnu figuru i dobru formu.

A kako započinje svaki svoj dan? Kupanjem u moru. No, nema tu laganog ulaska u more! Čak se nije ni, kao što to mnogi rade, samo bacila na glavu s mola, već se popela na ručke od stepenica na molu, pokazala kako ima odličnu ravnotežu, a zatim skočila.

Ispod snimke zaredali su se mnogi komentari koji su pohvalili i njezinu fizičku spremu i dobar skok, ali i odličnu figuru!

'Svaka čast ljepotice, kao vidra si!', 'Gospođa je u formi', 'Mogu joj pozavidjeti mnoge mlade cure!', 'Ni naše Jadransko more nije lijepo kao ti', pisali su oduševljeni pratitelji.

Renata je krajem travnja proslavila 48. rođendan zajedno s brojnim prijateljima u jednom splitskom klubu. Poručila je tada kako joj je večer bila 'nezaboravna'.

- Volim svaku svoju godinu koje su mi donijele prijatelje koji me usrećuju svojim prisustvom kao sinoć. Volim vas! - napisala je tada.

- Ovo kako izgledam samo je rezultat mojeg rada dok služim drugima. Imam po 20 ljudi na dan, ja sebe ne uspijem trenirati. Svaki dan prenosim utege, potežem noge, ruke - ispričala je za 24sata nedavno.