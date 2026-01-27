Pogledajte mokru i promrzlu Kolindu! Iličić objavio novi video: 'Još mislite da je AI?'

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posljednjih je dana oduševljavala pratitelje na društvenim mrežama fotografijama s Antarktike. Na nevjerojatno putovanje išla je u organizaciji poznatog domaćeg 'travel influencera' Kristijana Iličića. On je na društvenim mrežama sada objavio još jednu snimku na kojoj se vidi da se njegova ekipa odvažila na 'polar plunge'.

Među njima je bila i Grabar-Kitarović. Na snimci koja je objavljena prije nekoliko dana vidi se kako s gumenjaka skače ravno u ledeno more.

Izašla je podignutih palčeva i nasmijana, a mnogi su odmah pomislili kako se radi o snimci koju je stvorila umjetna inteligencija (AI).

Iličić je tome stao na kraj. Na TikToku je objavio novu, neobrađenu snimku 'polar plungea'.

- Tražili ste snimku izlaska iz ledenog oceana, pa evo, needitirana snimka skoka moje ekipe. Da li još uvijek mislite da je AI? - napisao je uz snimku. I prva koja se na snimci vidi je upravo Grabar-Kitarović.

Putovanje je organizirano upravo preko njegove agencije, specijalizirane za ekstremne i rijetke destinacije. Cijena aranžmana, prema dostupnim informacijama, iznosi 16.990 eura po osobi.