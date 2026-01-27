Obavijesti

Pogledajte mokru i promrzlu Kolindu! Iličić objavio novi video: 'Još mislite da je AI?'

Pogledajte mokru i promrzlu Kolindu! Iličić objavio novi video: 'Još mislite da je AI?'
Foto: Screenshot/Tiktok

Kristijan Iličić objavio je novi video 'polar plungea' na koji su se odvažili oni koji su s njime otputovali nedavno na Antarktiku. Među njima je bila i Kolinda Grabar-Kitarović

Admiral

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posljednjih je dana oduševljavala pratitelje na društvenim mrežama fotografijama s Antarktike. Na nevjerojatno putovanje išla je u organizaciji poznatog domaćeg 'travel influencera' Kristijana Iličića. On je na društvenim mrežama sada objavio još jednu snimku na kojoj se vidi da se njegova ekipa odvažila na 'polar plunge'. 

Među njima je bila i Grabar-Kitarović. Na snimci koja je objavljena prije nekoliko dana vidi se kako s gumenjaka skače ravno u ledeno more.

Izašla je podignutih palčeva i nasmijana, a mnogi su odmah pomislili kako se radi o snimci koju je stvorila umjetna inteligencija (AI). 

Iličić je tome stao na kraj. Na TikToku je objavio novu, neobrađenu snimku 'polar plungea'. 

- Tražili ste snimku izlaska iz ledenog oceana, pa evo, needitirana snimka skoka moje ekipe. Da li još uvijek mislite da je AI? - napisao je uz snimku. I prva koja se na snimci vidi je upravo Grabar-Kitarović. 

@kristijanilicic Tražili ste snimku izlaska iz ledenog oceana pa evo, needitirana snimka skoka moje ekipe. Da li jos uvijek mislite da je AI? 😆 #polarplunge #antarctica #antarktika #antarktik #nomadiktravel ♬ original sound - Kristijan Ilicic

Putovanje je organizirano upravo preko njegove agencije, specijalizirane za ekstremne i rijetke destinacije. Cijena aranžmana, prema dostupnim informacijama, iznosi 16.990 eura po osobi.

