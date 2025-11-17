Pogledajte nastup koji je dobio zlatni gumb u Supertalentu!

U osmoj audicijskoj epizodi Supertalenta, 'pao' je još jedan zlatni gumb! Dobio ga je Svebor Mihael Jelić (27) koji je svoj instrument, violinu, pretvorio u senzaciju. Odsvirao je 'Bella Ciao' na jedan potpuno novi način, a na kraju je dobio veliki pljesak i ovacije publike.

- Ok, ok...Nisam ništa zapisao...Fakat si dobar, jako dobar. To je jako teško, imaš vještinu i igrao si se s modernim pristupima glazbi i neka si - rekao je Fabijan nakon što se trudio doći do prave riječi.

- Meni je bilo jako zanimljivo gledati koliko toga si uključio u ovu kompoziciju, posebno zato što ti istinski guštaš u tome - poručila mu je Maja Šuput, a Martina Tomčić dodala kako ima vidljivu vještinu 'spajanja strasti i kontrole'.

Foto: NOVATV

- Kosa je jako važan dio tvog nastupa - komentirao je Bilman Sveborovu frizuru, koja se uklopila u cijeli nastup.

Martina ga je upitala gdje bi mogao komercijalizirati svoju glazbu, na što je Svebor rekao da bi volio svirati na gažama i festivalima.

Foto: NOVATV

Fabijan Pavao Medvešek zatim je otišao i korak dalje: „Ja ću spojiti sve nas za stolom u svoje mišljenje i dati ti jedan zlatni gumb“, nakon čega su zlatne konfete preplavile pozornicu, a Svebor se plasirao ravno u polufinale.

- Jako sam sretan, nisam se nadao zlatnom gumbu ni u ludilu. Od desete godine gledam Supertalent, ali ovo je drugačije, biti tu...- rekao je Svebor pun emocija.

POGLEDAJTE NASTUP:

Inače, Svebor je dugo vremena proveo svirajući na ulicama, gdje je usavršio svoj talent, a sada ga, ako je suditi prema komentarima žirija, čeka svijetla budućnost.