Počela je osma epizoda Supertalenta: Tko je zaslužio posljednji zlatni gumb?

StartFragment Osmu epizodu Supertalenta tvorilo je Tamburaško društvo Dora Pejačević koje je u studio donijelo zabavnu atmosferu. Martina je na njihov nastup oduševljeno izjavila: „Mene je najviše impresioniralo koliko Baby Lasagna autentičnije zvuči uz tamburu!“ Dok je Fabijanu, koji je i sam nekada bio u orkestru, posebno bilo drago zbog njihove izvedbe, svi članovi žirija složili su se i pustili ih dalje u sljedeći krug natjecanja.

Podsjetimo, prošlog smo vikenda u sedmoj epizodi Supertalenta pogledali 11 upečatljivih nastupa, a članovi žirija ponovno su imali težak zadatak i među raznolikim kandidatima prepoznati one koji zaslužuju prolazak dalje. Kata Dizalica je publika oduševila pjesmom, Martina Tomčić je pritisnula crveni X, dok su se ostali članovi žirija odlično zabavili.

Iz Njemačke je zatim stigao Kai Hou, akrobat i kaskader koji je pokazao nevjerojatne akrobacije i skokove kroz obruče te je prošao dalje. Povratnik Petar Černov ni ovog puta nije oduševio žiri, a isto se dogodilo rasplesanom Augustu Popijači.

Iznenađenje večeri definitivno je bila 16-godišnja Patricija Avšić, violinistica koja je sa samo 12 godina upisala glazbenu akademiju u Beču. Svirala je na violini staroj 300 godina, vrijednoj milijun eura, a izvedbom skladbe Bumbarov let oduševila je sve.

Ranno Tamm iz Estonije unatoč tremi pokazao je impresivan vokalni raspon i osvojio žiri a cappella izvedbom. Ukrajinka Polina Lampiha dirnula je gledatelje i žiri svojom životnom pričom. te oduševila zračnim akrobacijama.

Mlade Splićanke iz grupe Clique na pozornicu su donijele nevjerojatnu energiju i zarazan ples te prošle u sljedeći krug natjecanja. Iz Slovenije je zatim nastupila glazbena grupa 2 Brothers and the others, ulični svirači koji su rasplesali i razveselili cijeli studio.

Natjecateljica Veronika, koja se zbog ljubavi iz Rusije doselila u Beograd, oduševila je plesnom izvedbom punom emocija i prošla u sljedeću fazu natjecanja. Za kraj, večer je zaokružila Adna Dervišević iz Sarajeva, koja je svojom emotivnom izvedbom pjesme 'Rekao si' Nine Badrić dirnula sve u studiju.