Supertalent: Svestrani Svebor Mihael Jelić glazbenim umijećem zaslužio zlatni gumb

U osmoj audicijskoj epizodu Supertalenta, žiri je svojim nastupom oduševio 27-godišnji violinist Svebor Mihael Jelić. Naime, on je svoj instrument pretvorio u nešto dosad neviđeno na pozornici Supertalenta, stvarajući glazbu uživo, sloj po sloj.

Odsvirao je popularnu pjesmu 'Bella Ciao' na jedan potpuno nov način, kombinirajući više instrumenata i tehnika. Kako je pjesma odmicala, ubrzavao je ritam, a tim se povećavalo oduševljenje publike. Vidjelo se kako uživa u glazbi, u svakoj noti koju odsvira, koju stvori. Energija koju je donio na pozornicu bila je gotovo pa zarazna, a na kraju je dobio veliki pljesak i ovacije publike.

- Ok, ok...Nisam ništa zapisao...Fakat si dobar, jako dobar. To je jako teško, imaš vještinu i igrao si se s modernim pristupima glazbi i neka si - rekao je Fabijan nakon što se trudio doći do prave riječi.

Foto: NOVATV

Njegova kompozicija i potpuna posvećenost glazbi osvojile su žiri. „Meni je bilo jako zanimljivo gledati koliko toga si uključio u ovu kompoziciju, posebno zato što ti istinski guštaš u tome“, rekla je Maja Šuput, dok je Martina Tomčić dodala: „Kod tebe je izrazito vidljiva vještina spajanja strasti i kontrole.“

- Kosa je jako važan dio tvog nastupa - komentirao je Bilman Sveborovu frizuru, koja se uklopila u cijeli nastup.

Martina ga je upitala gdje bi mogao komercijalizirati svoju glazbu, na što je Svebor rekao da bi volio svirati na gažama i festivalima.

Fabijan Pavao Medvešek zatim je otišao i korak dalje: „Ja ću spojiti sve nas za stolom u svoje mišljenje i dati ti jedan zlatni gumb“, nakon čega su zlatne konfete preplavile pozornicu, a Svebor se plasirao ravno u polufinale.

- Jako sam sretan, nisam se nadao zlatnom gumbu ni u ludilu. Od desete godine gledam Supertalent, ali ovo je drugačije, biti tu...- rekao je Svebor pun emocija.

Inače, Svebor je dugo vremena proveo svirajući na ulicama, gdje je usavršio svoj talent, a sada ga, ako je suditi prema komentarima žirija, čeka svijetla budućnost.

