Obavijesti

Show

Komentari 0
oduševio žiri

Supertalent: Svestrani Svebor Mihael Jelić glazbenim umijećem zaslužio zlatni gumb

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Supertalent: Svestrani Svebor Mihael Jelić glazbenim umijećem zaslužio zlatni gumb
4
Foto: NOVATV

Svoj je instrument pretvorio u nešto dosad neviđeno na pozornici Supertalenta, stvarajući glazbu uživo, sloj po sloj. Fabijan Pavao Medvešek ga je nagradio zlatnim gumbom

StartFragment U osmoj audicijskoj epizodu Supertalenta, žiri je svojim nastupom oduševio 27-godišnji violinist Svebor Mihael Jelić. Naime, on  je svoj instrument pretvorio u nešto dosad neviđeno na pozornici Supertalenta, stvarajući glazbu uživo, sloj po sloj.

Odsvirao je popularnu pjesmu 'Bella Ciao' na jedan potpuno nov način, kombinirajući više instrumenata i tehnika. Kako je pjesma odmicala, ubrzavao je ritam, a tim se povećavalo oduševljenje publike. Vidjelo se kako uživa u glazbi, u svakoj noti koju odsvira, koju stvori. Energija koju je donio na pozornicu bila je gotovo pa zarazna, a na kraju je dobio veliki pljesak i ovacije publike.

- Ok, ok...Nisam ništa zapisao...Fakat si dobar, jako dobar. To je jako teško, imaš vještinu i igrao si se s modernim pristupima glazbi i neka si - rekao je Fabijan nakon što se trudio doći do prave riječi.

Foto: NOVATV

Njegova kompozicija i potpuna posvećenost glazbi osvojile su žiri. „Meni je bilo jako zanimljivo gledati koliko toga si uključio u ovu kompoziciju, posebno zato što ti istinski guštaš u tome“, rekla je Maja Šuput, dok je Martina Tomčić dodala: „Kod tebe je izrazito vidljiva vještina spajanja strasti i kontrole.“

- Kosa je jako važan dio tvog nastupa - komentirao je Bilman Sveborovu frizuru, koja se uklopila u cijeli nastup.

Martina ga je upitala gdje bi mogao komercijalizirati svoju glazbu, na što je Svebor rekao da bi volio svirati na gažama i festivalima.

ZANIMLJIVI NASTUPI Gledatelje Supertalenta večeras očekuju iznenađenja, a netko će osvojiti posljednji zlatni gumb...
Gledatelje Supertalenta večeras očekuju iznenađenja, a netko će osvojiti posljednji zlatni gumb...

Fabijan Pavao Medvešek zatim je otišao i korak dalje: „Ja ću spojiti sve nas za stolom u svoje mišljenje i dati ti jedan zlatni gumb“, nakon čega su zlatne konfete preplavile pozornicu, a Svebor se plasirao ravno u polufinale.

- Jako sam sretan, nisam se nadao zlatnom gumbu ni u ludilu. Od desete godine gledam Supertalent, ali ovo je drugačije, biti tu...- rekao je Svebor pun emocija.

Inače, Svebor je dugo vremena proveo svirajući na ulicama, gdje je usavršio svoj talent, a sada ga, ako je suditi prema komentarima žirija, čeka svijetla budućnost.

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zaveo je najveće ljepotice, a sada će postati otac: Evo koga je sve ljubio Pete Davidson...
SERIJSKI ŠARMER

FOTO Zaveo je najveće ljepotice, a sada će postati otac: Evo koga je sve ljubio Pete Davidson...

Kim Kardashian, Kaia Gerber i Ariana Grande samo su neke od slavnih ljepotica koje se povezuje s Peteom Davidsonom. Mnogi se često pitaju čime ih ovaj komičar, koji danas slavi 32. rođendan, uspijeva osvojiti...
Znaš li tko sam? Odrastao je u siromaštvu, zaradio bogatstvo: Živi u vili vrijednoj pola mil. €
POPULARNI PJEVAČ

Znaš li tko sam? Odrastao je u siromaštvu, zaradio bogatstvo: Živi u vili vrijednoj pola mil. €

Sa 16 je pobijedio na natjecanju Prvi glas Vogošća. Tad je počeo zarađivati pjevajući na zabavama. Kad mu je bilo 30, izdao je prvi album. Ubrzo je uslijedio i drugi, ali do estradne slave još nije došlo...
MEGAGALERIJA Šljokice, kockice, dekoltei: Hrvatske zvijezde zabavile dijasporu u Frankfurtu
POGLEDAJTE ATMOSFERU

MEGAGALERIJA Šljokice, kockice, dekoltei: Hrvatske zvijezde zabavile dijasporu u Frankfurtu

U Frankfurtu je održana 14. po redu Hrvatska noć. Po prvi put je nastupala Doris Dragović te Hrvatske ruže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025