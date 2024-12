Pogledajte novu tetovažu Baby Lasagne: 'Izgledam kao sendvič'

Baby Lasagna ranije je otkrio kako je veliki obožavatelj tetovaža, a sad je napravio još jednu. Novim trajnim crtežom na tijelu spojio je ljubav prema glazbi i vjeri.

- Sad izgledam kao sendvič. Cijela ruka mi je u foliji. Je, brate, boljelo me, ovaj me lakat ubio, baš me zgazio. To je sveta Cecilija, njezin lik, jedan lik ju je nacrtao pa sam je stavio na sebe - ispričao je glazbenik u razgovoru u srpskoj emisiji 'Jutro na Blicu'.

Foto: Screenshot Youtube

Foto: Screenshot Youtube

Inače, Sveta Cecilija je zaštitnica glazbenika i glazbe. Njezin blagdan slavi se 22. studenog. Legenda kaže kako je bila plemićka djevojka koju su prisilili na udaju za bogatog plemića Valerijana, no ona je željela ostati djevicom posvećenom Bogu. Tijekom bračne noći Cecilija je navodno ispričala svojem mužu da joj je anđeo posvetio tijelo pa je Valerijan pristao prihvatiti njezinu vjeru, a oboje su postali kršćani.

Cecilija i njezin muž kasnije su bili mučeni zbog svoje vjere. Prema nekim verzijama priče, pogubili su je u Rimu, gdje su je izložili teškim mučenjima, no ona je preživjela još tri dana, a tijekom toga vremena je navodno obratila mnoge na kršćanstvo.

Baby Lasagna ima još tetoviranog svog mačka Stipe, a nedavno je nadogradio tetovažu na desnoj ruci. Imao je iscrtane linije koje su bile isprekidane, a sada je cijelu prekrio crnom bojom.

Foto: Instagram