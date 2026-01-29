ZARAĐUJU BOGATSTVO NA TOME Pogledajte ova 'vruća' izdanja slavnih dama! Vole tangice i čipku i imaju svoju liniju veša...

Nekoć je vrhunac karijere za slavnu osobu bio postati zaštitno lice nekog brenda. Danas je cilj mnogo veći – postati vlasnik brenda. Nigdje ta transformacija nije očitija nego u industriji donjeg rublja, gdje su zvijezde poput Rihanne, Kim Kardashian i najnovije, Sydney Sweeney, iskoristile svoju slavu i društvene mreže kako bi se dodatno obogatile...