Pogledajte ova 'vruća' izdanja slavnih dama! Vole tangice i čipku i imaju svoju liniju veša...

Nekoć je vrhunac karijere za slavnu osobu bio postati zaštitno lice nekog brenda. Danas je cilj mnogo veći – postati vlasnik brenda. Nigdje ta transformacija nije očitija nego u industriji donjeg rublja, gdje su zvijezde poput Rihanne, Kim Kardashian i najnovije, Sydney Sweeney, iskoristile svoju slavu i društvene mreže kako bi se dodatno obogatile...
Da je tržište donjeg rublja i dalje neiscrpan izvor prilika, dokazuje i najnovija zvijezda na tom nebu, glumica Sydney Sweeney.
| Foto: Instagram
Da je tržište donjeg rublja i dalje neiscrpan izvor prilika, dokazuje i najnovija zvijezda na tom nebu, glumica Sydney Sweeney. |
Foto: Instagram
Da je tržište donjeg rublja i dalje neiscrpan izvor prilika, dokazuje i najnovija zvijezda na tom nebu, glumica Sydney Sweeney.
| Foto: Instagram
Zvijezda serije "Euphoria" je ovih dana lansirala vlastiti brend SYRN, a promocija je odmah izazvala medijsku buru.
| Foto: Instagram
U sklopu gerilske marketinške kampanje, Sweeney se popela na kultni natpis "Hollywood" i na njega objesila nekoliko grudnjaka iz svoje kolekcije, što je izazvalo istragu vlasti.
| Foto: Instagram
No, skandal ili ne, pažnju je dobila, a šuška se da iza brenda stoje moćni investitori poput Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Kim Kardashian je svoj brend SKIMS lansirala ansiran 2019. godine. SKIMS je u samo nekoliko minuta od lansiranja ostvario prodaju od gotovo dva milijuna dolara
| Foto: Instagram
Brend, koji je počeo kao linija steznika, danas je globalni fenomen čija je vrijednost 2023. procijenjena na nevjerojatne četiri milijarde dolara
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Kada je Rihanna 2018. godine lansirala svoj brend Savage X Fenty, učinila je puno više od pukog predstavljanja nove kolekcije.
| Foto: Instagram/
Svojim fokusom na radikalnu inkluzivnost, slaveći sve tipove tijela, rase i rodove, poslala je jasnu poruku da je era nedostižnih anđelica završena.
| Foto: Instagram/
Njezine spektakularne revije, koje se emitiraju na streaming platformama, postale su kulturni događaji, a vrijednost kompanije danas se procjenjuje na više od milijardu dolara.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Sve je prisutnija i manekenka Emily Ratajkowski. Njezin brend Inamorata započeo je kao linija kupaćih kostima 2017., da bi se 2019. proširio na liniju "BODY" koja uključuje donje rublje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram