Cardi B rodila je četvrto dijete

Cardi B ušla je u potpuno novo životno razdoblje, tiše, ali snažnije nego ikad. Reperica je ovih dana potvrdila veliku vijest, no ne bilo kako, nego kroz emotivan video i poruku koja je raznježila obožavatelje. Naime, ovih dana na svijet joj je stiglo četvrto dijete, odnosno prvo s NFL zvijezdom Stefonom Diggsom, s kojim posljednjih mjeseci gradi novu vezu, ali i novo obiteljsko poglavlje. Izvor blizak reperici za People je otkrio i kako se trenutno osjeća.

Foto: Hubert Boesl

- Cardi B je zdrava i sretna - prokomentirao je izvor blizak reperici.

Iako je trudnoću dugo čuvala daleko od očiju javnosti, Cardi B ju je naposljetku potvrdila u svom stilu - iskreno, otvoreno i uz dozu humora.

- Moj život je oduvijek bio kombinacija različitih poglavlja i različitih godišnjih doba. Moje posljednje poglavlje bio je početak novog godišnjeg doba. Početak ispočetka nikad nije lak, ali se toliko isplatilo! Donijela sam svijetu novu glazbu i novi album! Novo dijete u moj svijet i još jedan razlog da budem najbolja verzija sebe. Još jedan razlog da me volite više od svega ili bilo koga drugog kako bih mogla nastaviti davati svojim bebama ljubav i život koji zaslužuju - započela je Cardi B.

- Sljedeće poglavlje je 'Ja protiv Mene!' To sam ja protiv svih izgleda. Ja protiv svega što mi se nađe na putu. Počela sam se pripremati za turneju. Dovodim svoje tijelo u red. Dovodim svoj um u red. Ništa me neće spriječiti da vam pružim nastup života! Volim ženu koja sam postala! To je ono što ova sljedeća era znači za mene i ulazim u nju bolje nego ikad - dodala je reperica.

Iako su dugo skrivali, ranije je ovog mjeseca spol djeteta otkrio je upravo Stefon, koji na crvenom tepihu nije skrivao ponos,

- Dečko je. To mi je dovoljno. Jedva čekam da ga natjeram da radi sklekove i trbušnjake i trči okolo - istaknuo je Diggs.

Cardi B je u intervjuu za CBS Mornings priznala i zašto je dulji period skrivala trudnoću.

- Nisam se skrivala. Samo sam htjela da to bude moj trenutak i pod mojim uvjetima. Htjela sam pričekati ultrazvuke. Biti sigurna da je sve u redu - pojasnila je reperica.

Foto: ROBA, ALCE

Cardi je nedavno u podcastu Jaya Shettyja 'On Purpose' govorila i o tome da želi odgojiti djecu da budu 'bolja verzija nje same', naglašavajući da im ne nameće savršenstvo, već snagu, disciplinu i mudrost koje je sama, kako kaže, učila na teži način.

- To je disciplina. Mora biti u tebi i moraš biti bolji od mene. Želim da budu bolji od mene. Postoje stvari koje ja ne mogu učiniti, a želim da moja djeca rade - naglasila je reperica.

- Želim da budu pametniji od mene. Želim da budu ne savršeni jer ne možeš svoju djecu učiniti savršenima i ne želiš da vršiš pritisak na svoju djecu da budu savršena, ali želim da budu 100 puta bolja verzija od mene. I to ću im usaditi i možda će biti ljuti i plakati, ali jednog dana će to cijeniti jer želim da stvari koje je netko meni usadio, budu usađene i mojoj djeci - dodala je Cardi.

Prokomentirala je i kako joj je za trudnoću bilo najteže reći roditeljima, ne zato što ne odobravaju partnera, već zato što ih se 'i dalje boji kao da ima 15 godina'

- To nema nikakve veze s njihovim osjećajima prema Diggsu. Vole ga, stvarno ga vole - otkrila je reperica, a onda je, u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu, razgovor preusmjerila na glazbu.

- E sad kad sam sve ovo podijelila...Vrijeme je da kupite moj album - poručila je Cardi fanovima.

- Htjeli ste znati, jel' tako? E pa sad znate, pa pomozite mami četvero djece da kupi pelene! Podržite album. Ljudi. Trebam to više nego ikad - zaključila je reperica.StartFragment

Cardi B tako ulazi u novu živtnu fazu - s bebom u rukama, novim partnerom uz sebe i albumom koji, kako kaže označava njezin najveći povratak. Podsjetimo, reperica već ima troje djece iz braka s reperom Offsetom, s kojim je u procesu razvoda, dok Diggs iz prijašnjih veza ima dvije kćeri. Par je vezu započeo krajem 2024., a u javnosti su se zajedno pojavili sredinom 2025., nakon što su dugo izbjegvali komentirati nagađanja.

