Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVA ERA

Cardi B rodila je četvrto dijete

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 3 min
Cardi B rodila je četvrto dijete
4
Foto: MAPE

Nakon burnog razdoblja, novog partnera i novih planova, glazbenica započinje poglavlje za koje naglašava da joj je najmoćnije dosad...

Cardi B ušla je u potpuno novo životno razdoblje, tiše, ali snažnije nego ikad. Reperica je ovih dana potvrdila veliku vijest, no ne bilo kako, nego kroz emotivan video i poruku koja je raznježila obožavatelje. Naime, ovih dana na svijet joj je stiglo četvrto dijete, odnosno prvo s NFL zvijezdom Stefonom Diggsom, s kojim posljednjih mjeseci gradi novu vezu, ali i novo obiteljsko poglavlje. Izvor blizak reperici za People je otkrio i kako se trenutno osjeća.

2023 MTV Video Music Awards
Foto: Hubert Boesl

- Cardi B je zdrava i sretna - prokomentirao je izvor blizak reperici. 

NAKON RAZLAZA S OFFSETOM Cardi B objavila kako čeka 4. dijete. Novi partner vratio joj vjeru u ljubav: 'Sretna sam...'
Cardi B objavila kako čeka 4. dijete. Novi partner vratio joj vjeru u ljubav: 'Sretna sam...'

Iako je trudnoću dugo čuvala daleko od očiju javnosti, Cardi B ju je naposljetku potvrdila u svom stilu - iskreno, otvoreno i uz dozu humora.

- Moj život je oduvijek bio kombinacija različitih poglavlja i različitih godišnjih doba. Moje posljednje poglavlje bio je početak novog godišnjeg doba. Početak ispočetka nikad nije lak, ali se toliko isplatilo! Donijela sam svijetu novu glazbu i novi album! Novo dijete u moj svijet i još jedan razlog da budem najbolja verzija sebe. Još jedan razlog da me volite više od svega ili bilo koga drugog kako bih mogla nastaviti davati svojim bebama ljubav i život koji zaslužuju - započela je Cardi B. 

- Sljedeće poglavlje je 'Ja protiv Mene!' To sam ja protiv svih izgleda. Ja protiv svega što mi se nađe na putu. Počela sam se pripremati za turneju. Dovodim svoje tijelo u red. Dovodim svoj um u red. Ništa me neće spriječiti da vam pružim nastup života! Volim ženu koja sam postala! To je ono što ova sljedeća era znači za mene i ulazim u nju bolje nego ikad - dodala je reperica. 

VELIKA POBJEDA Porota odlučila u sat vremena: Cardi B oslobodili su optužbi teških čak 24 milijuna dolara...
Porota odlučila u sat vremena: Cardi B oslobodili su optužbi teških čak 24 milijuna dolara...

Iako su dugo skrivali, ranije je ovog mjeseca spol djeteta otkrio je upravo Stefon, koji na crvenom tepihu nije skrivao ponos,

- Dečko je. To mi je dovoljno. Jedva čekam da ga natjeram da radi sklekove i trbušnjake i trči okolo - istaknuo je Diggs.

Cardi B je u intervjuu za CBS Mornings priznala i zašto je dulji period skrivala trudnoću. 

- Nisam se skrivala. Samo sam htjela da to bude moj trenutak i pod mojim uvjetima. Htjela sam pričekati ultrazvuke. Biti sigurna da je sve u redu - pojasnila je reperica. 

Cardi B breaks down in tears while revealing baby bump during surprise Apple performance
Foto: ROBA, ALCE

Cardi je nedavno u podcastu Jaya Shettyja 'On Purpose' govorila i o tome da želi odgojiti djecu da budu 'bolja verzija nje same', naglašavajući da im ne nameće savršenstvo, već snagu, disciplinu i mudrost koje je sama, kako kaže, učila na teži način.

- To je disciplina. Mora biti u tebi i moraš biti bolji od mene. Želim da budu bolji od mene. Postoje stvari koje ja ne mogu učiniti, a želim da moja djeca rade - naglasila je reperica. 

- Želim da budu pametniji od mene. Želim da budu ne savršeni jer ne možeš svoju djecu učiniti savršenima i ne želiš da vršiš pritisak na svoju djecu da budu savršena, ali želim da budu 100 puta bolja verzija od mene. I to ću im usaditi i možda će biti ljuti i plakati, ali jednog dana će to cijeniti jer želim da stvari koje je netko meni usadio, budu usađene i mojoj djeci - dodala je Cardi. 

IZDALA NOVI ALBUM Nakon Siniše Vuce evo kako je trudna reperica Cardi B srušila Guinnessov rekord...
Nakon Siniše Vuce evo kako je trudna reperica Cardi B srušila Guinnessov rekord...

Prokomentirala je i kako joj je za trudnoću bilo najteže reći roditeljima, ne zato što ne odobravaju partnera, već zato što ih se 'i dalje boji kao da ima 15 godina'

- To nema nikakve veze s njihovim osjećajima prema Diggsu. Vole ga, stvarno ga vole - otkrila je reperica, a onda je, u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu, razgovor preusmjerila na glazbu.

- E sad kad sam sve ovo podijelila...Vrijeme je da kupite moj album - poručila je Cardi fanovima. 

- Htjeli ste znati, jel' tako? E pa sad znate, pa pomozite mami četvero djece da kupi pelene! Podržite album. Ljudi. Trebam to više nego ikad - zaključila je reperica.StartFragment

INCIDENT IZ 2018. GODINE Rastu tenzije na sudu! Cardi B: 'Zaštitarka me snimala dok sam bila u ginekološkoj ordinaciji!'
Rastu tenzije na sudu! Cardi B: 'Zaštitarka me snimala dok sam bila u ginekološkoj ordinaciji!'

Cardi B tako ulazi u novu živtnu fazu - s bebom u rukama, novim partnerom uz sebe i albumom koji, kako kaže označava njezin najveći povratak. Podsjetimo, reperica već ima troje djece iz braka s reperom Offsetom, s kojim je u procesu razvoda, dok Diggs iz prijašnjih veza ima dvije kćeri. Par je vezu započeo krajem 2024., a u javnosti su se zajedno pojavili sredinom 2025., nakon što su dugo izbjegvali komentirati nagađanja. 

EndFragment

EndFragment

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Leopardica' Maja Šuput ni na večeri se ne odvaja od Šiminog nježnog zagrljaja
PROVOD U DUBAIJU

FOTO 'Leopardica' Maja Šuput ni na večeri se ne odvaja od Šiminog nježnog zagrljaja

Popularna pjevačica Maja Šuput već neko vrijeme uživa u Dubaiju u društvo 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza. U najnovijoj objavi pokazala je gdje su proveli večer te kako su se u luksuznom restoranu gostili hranom i pićem.
FOTO Nives od magle pobjegla na more, u prvi plan došle njene visoke čizme i mrežaste čarape
NE TREBA JOJ SUNCE

FOTO Nives od magle pobjegla na more, u prvi plan došle njene visoke čizme i mrežaste čarape

Nives Celzijus ponovno je zagolicala maštu svojih brojnih pratitelja na Instagramu, podijelivši fotografije iz idilične Opatije. Pokazala je kako uživati u jesenskim danima, a pažnju su privukle njene duboke bež čizme i diskretne mrežaste čarape.
Za njih nema hladnoće i magle! Šime i Maja u badićima pozirali kraj bazena, 'padali' i zagrljaji
LUKSUZNI PROVOD U DUBAIJU

Za njih nema hladnoće i magle! Šime i Maja u badićima pozirali kraj bazena, 'padali' i zagrljaji

Maja Šuput i Šime Elez već par dana zajedno uživaju u Dubaiju, odakle često objavljuju fotografije. Sada je Maja objavila nove fotografije na kojima ona i Šime poziraju u kupaćim kostimima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025