Pogledajte što su Hrvati najviše gledali ove veljače na Netflixu
Netflix i dalje ostaje jedna od najpopularnijih streaming platformi među hrvatskim gledateljima, a ljestvice otkrivaju koje su serije i filmovi trenutno najtraženiji. Prema podacima za razdoblje od 9. do 15. veljače 2026., publika u Hrvatskoj najviše je gledala kombinaciju novih hitova, popularnih nastavaka poznatih serija i dokumentarnih naslova koji su privukli veliku pažnju gledatelja.
Na vrhu liste najgledanijih serija našla se prva sezona serije 'Unfamiliar', dok su među najgledanijima i nove sezone popularnih naslova poput 'The Lincoln Lawyer' i 'Bridgerton'. Gledatelje su privukle i romantične te dramske serije poput 'Sullivan’s Crossing', ali i dokumentarne mini-serije.
Kada je riječ o filmovima, najgledaniji je bio 'Drugi dnevnik Pauline P.', a visoko na ljestvici našli su se i dokumentarni naslovi te trileri koji su posljednjih dana dominirali Netflixovom ponudom.
TOP 10 serija na Netflixu u Hrvatskoj (9. – 15. veljače 2026.)
1. Unfamiliar (1. sezona)
2. The Lincoln Lawyer (4. sezona)
3. Bridgerton (4. sezona)
4. Sullivan’s Crossing (2. sezona)
5. Sullivan’s Crossing (1. sezona)
6. HIS & HERS (mini-serija)
7. Jeffrey Epstein: Filthy Rich (mini-serija)
8. Salvador (1. sezona)
9. Lead Children (mini-serija)
10. 1883 (1. sezona)
TOP 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj (9. – 15. veljače 2026.)
1. Drugi dnevnik Pauline P.
2. Ghislaine Maxwell: Filthy Rich
3. The Rip
4. The Investigation of Lucy Letby
5. Queen of Chess
6. Paranormal Activity: Next of Kin
7. State of Fear
8. Joe’s College Road Trip
9. Dr. Seuss’ The Grinch
10. Yoh! Bestie
