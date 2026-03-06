Obavijesti

Pogledajte što su Hrvati najviše gledali ove veljače na Netflixu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Pixsell/Promo

Na vrhu liste najgledanijih serija našla se prva sezona serije 'Unfamiliar', dok su među najgledanijima i nove sezone popularnih naslova poput 'The Lincoln Lawyer' i 'Bridgerton'

Admiral

Netflix i dalje ostaje jedna od najpopularnijih streaming platformi među hrvatskim gledateljima, a ljestvice otkrivaju koje su serije i filmovi trenutno najtraženiji. Prema podacima za razdoblje od 9. do 15. veljače 2026., publika u Hrvatskoj najviše je gledala kombinaciju novih hitova, popularnih nastavaka poznatih serija i dokumentarnih naslova koji su privukli veliku pažnju gledatelja.

Na vrhu liste najgledanijih serija našla se prva sezona serije 'Unfamiliar', dok su među najgledanijima i nove sezone popularnih naslova poput 'The Lincoln Lawyer' i 'Bridgerton'. Gledatelje su privukle i romantične te dramske serije poput 'Sullivan’s Crossing', ali i dokumentarne mini-serije.

Kada je riječ o filmovima, najgledaniji je bio 'Drugi dnevnik Pauline P.', a visoko na ljestvici našli su se i dokumentarni naslovi te trileri koji su posljednjih dana dominirali Netflixovom ponudom.

Infografika: Što gledaju Hrvati na Netflixu u veljači 2026.?
Foto: Marko Picek/PIXSELL

TOP 10 serija na Netflixu u Hrvatskoj (9. – 15. veljače 2026.)

1. Unfamiliar (1. sezona)

2. The Lincoln Lawyer (4. sezona)

3. Bridgerton (4. sezona)

4. Sullivan’s Crossing (2. sezona)

5. Sullivan’s Crossing (1. sezona)

6. HIS & HERS (mini-serija)

7. Jeffrey Epstein: Filthy Rich (mini-serija)

8. Salvador (1. sezona)

9. Lead Children (mini-serija)

10. 1883 (1. sezona)

TOP 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj (9. – 15. veljače 2026.)

1. Drugi dnevnik Pauline P.

2. Ghislaine Maxwell: Filthy Rich

3. The Rip

4. The Investigation of Lucy Letby

5. Queen of Chess

6. Paranormal Activity: Next of Kin

7. State of Fear

8. Joe’s College Road Trip

9. Dr. Seuss’ The Grinch

10. Yoh! Bestie

