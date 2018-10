Pogledajte sve točke na kojima penisoslikar pokazuje 'tehniku'

Ja nisam umjetnik, već je on - penis. Samo ga namažem bojom i pustim ga da crta sam, ali zašto mene ispitujete, bolje pitajte njega, svojedobno je rekao umjetnik iz Kanade Brent Ray Fraser (39).

Majka mu je umjetnica i najviše je crtala pejzaže, ali prestala se time baviti od kada je dobila djecu. U vrtiću je Brent prvo rukama crtao dinosaure, a nakon životinja krenuo je crtati nabildane muškarce koji poziraju. Sa 27 godina počeo je slikati penisom, a godinu dana nakon postao je striper, no ljubav prema slikanju penisom je, kako kaže, prevladala. Kanađanin inače ima angažmane diljem svijeta i šokira publiku koristeći svoj penis za slikanje umjesto kista.

Neobičan umjetnik desetke tisuća obožavatelja svakodnevno 'časti' svojim talentom na društvenoj mreži. No, javnosti koja ga ne prati iznenadi se njegovom pojavom. U travnju 2015. svojim penisom nacrtao je kraljicu Elizabetu II. te princezu Dijanu, a priznao je i kakav njegov 'kist' treba biti da bi nastala dobra slika.

- Ako radim veća djela, najbolje je da mi je penis mekan i mlohav. Kad slikam slike koje nalikuju na otisak markice ili kemijske olovke, najbolje je da mi je penis u punoj erekciji. No to nije problem jer me rad na umjetnosti uzbudi - rekao je Brent. Kanađanin je 'prekopirao' sliku Marilyn Monroe koju je na napravio Andy Warhol i pohvalio se da je dobro ispala.

U lipnju 2014. izveo je performans u Kolumbiji gdje je gol došao i sjeo za stol na trgu na kojem je stajala hrana. Ljudi na ulici su se čudili što radi. Nakon nekoliko trenutaka Brent se digao sa stolice i prošetao u nepoznatom smjeru, a publika koja ga je gledala pojela je hranu koju je ostavio na stolu.

U veljači prošle godine Brent je bio na intervju u Vankuverskom showu 'Zločest ali lijepi sex show' u kojem je ispred voditelja Jorges Parra slikao svoj penis u prirodnoj veličini. Brentova veličina penisa na metru pokazala je 27 centimetara.

Brent je uz nedjeljni nastup u hrvatskom Supertalentu nastupao i u showovima u drugim zemljama. Umjetnik je prije tri godine bio u emisiji 'Francuska ima talent' te nasmijao i oduševio žiri koji se sastojao od četiri muškarca. Kao što je naslikao Bilmana, tada je napravio portret jednog od članova žirija.

- Želim zadržati sliku - rekao je oduševljeni Francuz. Iako je pokazao jedinstveni talent, Brent nije uspio doći do finala showa. Kanadski umjetnik ima svoju internetsku stranicu na kojem nudi slikanje na posebnim događajima i tvrdi kako tako inspirira publiku.

Nastupao je i u Rumunjskom Supertalentu u listopadu 2016., a jedan od članova žirija ga je zamolio za potpis nakon što je napravio njegov portret.

Na nekoliko nastupa svojim 'kistom' potpisivao se obožavateljicama koje su se trgale da dobe njegov 'potpis'.

Foto: youtube screenshot

Videozapise na svojoj društvenoj mreži počeo je dijeliti početkom veljače prošle godine kad je sudjelovao na gay paradi. Za tu prigodu navukao je samo čarape do koljena, a svoj penis je prekrio također čarapom.

Da voli svoje prirodno tijelo dokazuju video zapisi i fotografije na kojima se Brent ne odijeva kao većina ljudi.

Foto: Instagram

Brent ima posebnu rutinu kod nastajanja nejgovih umjetničkih djela.

Svaka slika ima moj DNK jer svršim po njoj - objasnio je Brent. Umjetnik se prije bavio striptizom na privatnim zabavama, no nije mu potpuno bila ugodna ta profesija.