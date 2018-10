Penisoslikar Brent: Svaka slika ima moj DNK jer svršim po njoj

Umjetnik iz Kanade Brent Ray Fraser (39) šokirao je članove žirija 'Supertalenta' i publiku u studiju neuobičajenim talentom, slikanjem penisom po platnu. Martina Tomčić (43) pobjegla je iz studija kada je vidjela što Brent radi, a Maja Šuput (39), Davor Bilman (43) i Janko Popović Volarić (38) promatrali su sve u čuđenju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dok je Brentov nastup u emisiji bio cenzuriran, na društvenoj mreži postoje njegove snimke koje pokazuju u potpunosti nagog umjetnika. Kanađanin inače ima angažmane diljem svijeta i šokira publiku upotrebljavajući svoj penis za slikanje umjesto kista.

Foto: Privatni album/Instagram

Brent na snimci na Instagramu ima kaubojski šešir i čizme, a njegovo platno drži nekadašnja 'kraljica noći' Susanne Bartsch (50). Dvojac je nastupao prošle godine u njujorškom hotelu.

Foto: Privatni album/Instagram

Brent je uz Hrvatsku nastupao i u showovima u drugim zemljama. Umjetnik je prije tri godine bio u emisiji 'Francuska ima talent' te nasmijao i oduševio žiri koji se sastojao od četiri muškarca. Kao što je u 'Supertalentu' naslikao Bilmana, tada je napravio portret jednog od članova žirija.

- Želim zadržati sliku - rekao je oduševljeni Francuz. Iako je pokazao jedinstveni talent, Brent nije uspio doći do finala showa. Kanadski umjetnik ima svoju internetsku stranicu na kojem nudi slikanje na posebnim događajima i tvrdi kako tako inspirira publiku.

Brent inače živi u Vancouveru, a 2009. je počeo koristiti svoj penis kao kist. Otada je naslikao puno poznatih ljudi, a među njima su bivši američki predsjednik Barack Obama, pokojna glumica Marilyn Monroe, pa čak i Isus Krist. Cijene slika ne govori javno, već kaže da su na 'upit'. Šuput je u showu ponudio besplatno slikanje.

Foto: Privatni album/Instagram

- Ako radim veća djela, najbolje je da mi je penis mekan i mlohav. Kad slikam slike koje nalikuju na otisak markice ili kemijske olovke, najbolje je da mi je penis u punoj erekciji. No to nije problem jer me rad na umjetnosti uzbudi - rekao je Brent svojedobno za portal Out. Kanađanin je 'prekopirao' sliku Marilyn Monroe koju je na napravio Andy Warhol i pohvalio se da je dobro ispala.

Foto: Screehnsot

- Baš je poput njegove, samo je moja s penisom napravljena - istaknuo je. Dodao je kako svaka slika ima njegov DNK jer ejakulira po njoj.

Foto: Instagram

- Potpišem ih sa svojim DNK-om - objasnio je Brent. Umjetnik se prije bavio striptizom na privatnim zabavama, no nije mu potpuno bila ugodna ta profesija.

- To je bilo prije filma 'Magic Mike'. Sramio sam se i bojao skidanja na pozornici te kako će baciti sjenu na moju karijeru fine umjetnosti - istaknuo je Kanađanin.

POGLEDAJTE PRVU EPIZODU TREĆE SEZONE 'LJUBAV IDE KROZ ŽELUDAC':

TOTALNI JOOMBOOS: Najveći Youtube spektakl u Europi!

21.10. Arena Zagreb postaje središte Youtube scene! Dovodimo najjačeg svjetskog youtubera KSI-a i više od 50 najpopularnijih regionalnih Youtube zvijezda.

Kupi karte na totalni.joomboos.hr prije nego što poraste cijena!