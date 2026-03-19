Petar Grašo proslavio je okrugli 50. rođendan, a za prijatelje je organizirao i veliku proslavu
Pogledajte tko je sve bio na Grašinoj rođendanskoj zabavi
Jedan od najvećih domaćih glazbenika, Petar Grašo, danas slavi svoj 50. rođendan, a dočekao ga je na velikoj proslavi koja je okupila brojne poznate osobe.
Djeliće atmosfere s partyja na Instagramu su dijelili Grašini prijatelji.
Tako je Nina Badrić podijelila seriju fotografija s proslave i uputila Graši dirljivu poruku koja svjedoči o njihovom dubokom prijateljstvu koje traje već desetljećima.
Na jednoj od fotografija vidljiv je i natpis "Uvik isti... 50", referenca na jedan od Grašinih najvećih hitova i savršen moto za proslavu ovako važne životne prekretnice.
Nina u svojoj objavi nije skrivala koliko joj Petar znači, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Opisala ga je kao svog "najdražeg čovjeka s glazbene scene" te se osvrnula na njihov zajednički put.
"Od kad se znamo prekrasno se pratimo kroz karijeru i život i sretna sam što smo generacija (aj sta sad..godina gore dolje) pa smo na ovoj sceni stasali zajedno. Volim te jer si iznad svega divan čovjek, velika radost i prijatelj", napisala je Nina, otkrivajući dubinu njihove veze.
Na proslavi je bila i Mirjana Mikulec, koja se, ako je suditi po objavljenim fotografijama, dobro zabavila.
Proslavu nije propustila ni Viktorija Rađa, koja se također prigodno fotkala sa slavljenikom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+