TULUM ZA PAMĆENJE

Pogledajte tko je sve bio na Grašinoj rođendanskoj zabavi

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Antonio Ahel/ata images/PIXSELL

Petar Grašo proslavio je okrugli 50. rođendan, a za prijatelje je organizirao i veliku proslavu

Jedan od najvećih domaćih glazbenika, Petar Grašo, danas slavi svoj 50. rođendan, a dočekao ga je na velikoj proslavi koja je okupila brojne poznate osobe.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Djeliće atmosfere s partyja na Instagramu su dijelili Grašini prijatelji. 

Tako je Nina Badrić podijelila seriju fotografija s proslave i uputila Graši dirljivu poruku koja svjedoči o njihovom dubokom prijateljstvu koje traje već desetljećima.

Na jednoj od fotografija vidljiv je i natpis "Uvik isti... 50", referenca na jedan od Grašinih najvećih hitova i savršen moto za proslavu ovako važne životne prekretnice.

Nina u svojoj objavi nije skrivala koliko joj Petar znači, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Opisala ga je kao svog "najdražeg čovjeka s glazbene scene" te se osvrnula na njihov zajednički put.

"Od kad se znamo prekrasno se pratimo kroz karijeru i život i sretna sam što smo generacija (aj sta sad..godina gore dolje) pa smo na ovoj sceni stasali zajedno. Volim te jer si iznad svega divan čovjek, velika radost i prijatelj", napisala je Nina, otkrivajući dubinu njihove veze.

Na proslavi je bila i Mirjana Mikulec, koja se, ako je suditi po objavljenim fotografijama, dobro zabavila.

Proslavu nije propustila ni Viktorija Rađa, koja se također prigodno fotkala sa slavljenikom.

