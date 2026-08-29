POGLEDAJTE VIDEO Thompson stigao na koncert u Vukovar, došla i njegova supruga Sandra

Marko Perković Thompson održava veliki koncert u Vukovaru, a na nastupu će ga bodriti i supruga Sandra. U društvu suradnika prolazila je prema prostoru na kojem se održava koncert u Gospodarskoj zoni.

Foto: Luka Safundžić/24sata

Na koncert je stigla u ležernom, sportskom izdanju. Odjenula je crnu majicu i hlače, a kombinaciju je upotpunila bijelim tenisicama i kožnom torbom. Kosu je svezala u rep.

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Ubrzo je viđen i sam Thompson koji je u pratnji stigao na nastup. Osim supruge, na koncertu će ga bodriti i kći Diva.

Thompsonov nastup zakazan je za 20 sati, a organizatori očekuju više od 100 tisuća posjetitelja. Riječ je o humanitarnom koncertu čija će se dobit, nakon podmirenja troškova organizacije, usmjeriti za završetak Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te donatorsku kampanju 'I ti si Vukovar' za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika