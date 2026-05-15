Pogledali smo 3. sezonu serije The Terror: Bizarno, užasno i ogavno. Jedva čekamo još!

OCJENA: 7/10

(AMC+, APPLE TV)

U prvoj sezoni pratili smo arktičku ekspediciju iz 19. stoljeća, gdje su led, izolacija i nešto drevno i gladno pretvorili ljude u čudovišta. Druga sezona nas je odvela u kampove za Japance u SAD-u tijekom Drugoga svjetskog rata, gdje su strah, rasizam i nadnaravno stvorili pravi pakao na zemlji. A treća sezona paranormalne horor antologije “The Terror” dovela nas je ravno u sadašnjost, u našu svakodnevicu, gdje je teror najbliži i najlakše ga je osjetiti...

U trenutku pisanja dostupna za gledanje bila je samo prva epizoda, ali sasvim dovoljno da nas “zakači” da čekamo nastavak.

I da je gledamo po danu. Ili u društvu.

Jer paranormalno više nije negdje daleko na Arktiku ili u prošlosti, sad je ovdje, u našem vremenu, u institucijama za koje mislimo da služe da nam pomognu...

Odmah na početku ton je zadan. Sezona nosi naziv “The Devil in Silver” i smještena je u propalu psihijatrijsku ustanovu. Pacijent je mrtav, tijelo je ukočeno u grotesknoj pozi, ruke i noge su slomljene... Službeni zaključak djelatnika? Samoubojstvo.

Čovjek se raskopao i sam polomio.

Bolje ne pretjerano istraživati i uključivati organe reda. Ali policija je itekako uključena. Oni su ti koji dovode nevine i normalne u ustanovu, pa tako i našega glavnog lika, Peppera (solidna rola Dana Stevensa). S njim se lako poistovjetiti. On je brižna dobričina bez kinte, ali s velikim planovima, koja “pleše” na rubu nevolje...

A onda zbog kratkog fitilja i brige za bližnje postane novi stanar psihijatrijske ustanove.

A unutra... Unutra je sve bizarno na neki užasan način. Boje su ogavne. Žućkasti zidovi koji su nekad bili bijeli, zelenkasti linoleum koji škripi pod nogama kao da stenje, fluorescentna svjetla koja trepere u nepravilnom ritmu i bacaju sjene koje se pomiču i kad se ništa ne bi smjelo.

Zvukovi su još gori.

Stalno kapanje vode negdje po zidovima, prigušeni krikovi iz susjednih soba, šapat koji možda dolazi od pacijenata, a možda od nečeg što hoda hodnicima kad se svjetla ugase. Sjene se rastežu predugo, kutovi prostorija djeluju pogrešno, kao da se sobe same mijenjaju dok te gledaju.

Serija vrlo dobro koristi tu atmosferu klaustrofobične propasti. Neće ovo biti brzi jump-scare horor, ovo je sporo, psihološko gušenje i mučenje, gdje granica između zdravog razuma i ludosti polako nestaje... Liječnici i osoblje djeluju jednako slomljeno kao pacijenti. Ali neki od njih znaju više nego što otkrivaju... I ništa nije onako kako mislite.

Fanovi serije trebali bi biti zadovoljni. Možda ova treća sezona neće nadmašiti prvu, možda ni drugu sezonu, ali neće vas ni razočarati ako ste ljubitelj žanra. Čudovište je možda tu, a možda samo u glavama pacijenata. Svakako obećava neugodni horor...