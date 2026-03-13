Pogledali smo dokumentarac 'Mel Brooks: 99-godišnjak': Smiješna strana kralja parodije

Mel Brooks: 99-godišnjak!/HBO Max

OCJENA: 8/10

Mel Brooks je još živ?! Takve i slične bile su reakcije u javnosti kad se na HBO Maxu pojavio dvodijelni dokumentarac “Mel Brooks: Devedesetdevetogodišnjak!” o životu i djelu jednog od najpoznatijih američkih komičara, glumaca i redatelja, jednom od stupova američke parodije i čovjeku koji je korak po korak pomicao granice filmskog humora kakav danas, vjerojatno, ne bi mogao tek tako biti snimljen. Redateljima Juddu Apatowu, poznatom po nizu uspješnih komedija poput “40-godišnji djevac”, “Zalomilo se”, “This is 40”, te njegovu partneru na ovom projektu, dokumentaristu Michaelu Bonfigliju, pružila se nevjerojatna prilika da iz usta samog Brooksa čuju sve što ih je zanimalo o desetljećima dugom nizu uspjeha i pokojem padu.

Izuzetno lucidni Brooks prisjeća se tako svojih početaka u rodnom Brooklynu, gdje je došao na svijet 1926. kao Melvin Kaminsky, sin njemačko-ruskih židovskih roditelja. Nakon što je rano ostao bez oca, Melvin je bio fasciniran kazališnim predstavama i filmovima ‘30-ih i predratnom komičarskom scenom. Kad je napunio 18, u jeku Drugoga svjetskog rata, unovačen je u američku vojsku i na kraju je završio na europskim bojišnicama kao pirotehničar i deminer koji je “čistio” teren od eksploziva kako su Saveznici napredovali.

Nakon rata probijao se kao bubnjar i pijanist po američkim klubovima. Razvoj televizije pružio mu je priliku da iskaže svoj scenaristički talent u popularnim zabavnim showovima, gdje je stekao i doživotnog prijatelja Carla Reinera, s kojim je radio iznimno popularne skečeve o čovjeku starom 2000 godina.

Nakon kriznog perioda u karijeri i razvoda Brooks je 1967. snimio svoje ključno djelo, komični mjuzikl “Producenti” o dvojici muljatora (Zero Mostel i Gene Wilder) koji pokušavaju zaraditi na krahu predstave “Proljeće za Hitlera”. Taj film je lansirao Brooksa u holivudsku orbitu i omogućio mu da naniže redateljske hitove kao što su “Vruća sedla”, “Mladi Frankenstein”, “Visoka napetost”, “Smiješna strana povijesti” i “Svemirske lopte”, u kojima je parodirao vesterne, horore, krimiće, povijesne filmove i “Ratove zvijezda”.

Brooks s toplinom govori o drugom braku s glumicom Anne Bancroft, a o njegovu utjecaju u dokumentarcu svjedoče Brooksova djeca, glumci kojima je dao priliku i brojni suradnici. Posebno su dirljivi prizori njegova druženja s Carlom Reinerom, prijateljem uz kojeg je bio doslovno do smrti. Trosatni dokumentarac ima praznog hoda, ali daje rijedak uvid u povijest Hollywooda. Brooks ipak ima još projekata na pameti. Ionako mu je 99 godina tek.