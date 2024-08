Pogledali smo 'Bad Monkey': Zabavno je i ne vrijeđa mozak...

OCJENA: 7,5/10

(Apple TV)

Prava zabavna serija za kraj ljeta koja ne vrijeđa mozak, ali ga ni ne opterećuje pretjerano zahtjevnim zapletima i karakterizacijama likova. Serija vješto koristi kriminalistički zaplet i opuštenu, “easy going”, atmosferu Miamija, Floride i vječnog ljeta te pomalo, ali ne pretjerano, egzotične likove s Kariba. Zabavna i opuštena, ali nipošto serija koja će ostati u dugom sjećanju.

Vince Vaughn glumi, jako dobro, polupropalog detektiva Yancyja u turističkom gradiću blizu Miamija, koji osim što se bori za to da se vrati na posao i ponovo dobije značku, pa u međuvremenu radi kao sanitarni inspektor za restorane, pokušava diskretno ispitati slučaj odrezane ljudske ruke koju je upecao jedan od turista. Naravno, iza odrezane ruke krije se mnogo veća zavjera koja uključuje nasljedstvo, trgovanje zemljištem i gradnja turističkih kompleksa te sve što uz to ide - od mafije, prevaranata, fatalne udovice pa do, a riječ je ipak o nedalekim Karibima, malo vudu magije.

Foto: Mate Gojanović

Ovako nabacano izgleda da serija frca od spektakularnih obrata i juri brzinom vlaka, ali nije tako, ritam je više melankolično opušten nego nabrijan bezbrojnim preokretima. Takav ritam seriji i gledatelju odgovara da polako poveže na početku nepovezane likove i događaja a da pretjerano ne razbija glavu kao da igra šah na nekoliko ploča istodobno. Doduše, možda je koji od svih tih zapleta, odnosno pozadinskih priča, višak, ali autori očito nisu željeli propustiti nijednu potencijalno dobru foru. To seriji nimalo ne smeta, ali joj pretjerano ni ne pomaže, možda bi bilo bolje da je vrijeme utrošeno na neke od tih pozadinskih ili paralelnih paralelnih priča utrošeno na bolju karakterizaciju likova ili na bolje nošenje s glavnim zapletom.

S druge strane, sve one daju i neku opušteniji ton, a neke od njih su i prilično duhovite. Doduše, mora se reći da, unatoč relativno egzotičnoj i dobroj lokaciji te više nego solidnom scenariju, čitavu seriju na svojim leđima više-manje nosi Vince Vaughn, koji je kao stvoren za te neke polukomične, polu “tough guy” uloge. Tim više što i sam nastoji u svoj lik unijeti neku melankolično fatalističku (i opuštenu) vibru Dudea Lebowskog.

Srećom, to ne radi pretjerano napadno niti se glumata, pa cijeloj seriji, unatoč raznim bizarnim motivima, daje mirnoću i stvarnost. Serija je nastala prema romanu Carla Hiaasena (nisam siguran, ali mislim da nijedan njegov roman kod nas nije preveden, iako važi za jednog od boljih američkih pisaca krimića) koji je ovdašnjoj publici poznat po filmu “Striptiz” koji je nastao prema jednom od njegovih romana. Doduše, film je, iako je bio prilično razvikan i hit, tek prosječno djelce i ne treba ga uspoređivati sa serijom. S druge strane, Hiaasenovi romani upravo su takvi kao serija - s jedne strane, lagani, a s druge strane, pomalo bizarni i komični s jakim kriminalističkim zapletom.

Ono što se autorima serije mora priznati jest da ni ne pokušavaju biti išta drugo osim dobri zabavljači, a u današnje vrijeme svakojakih akrobacija bez legitimacija (kao što bi rekao pokojni Ćiro) to je više nego poštena i dobra pozicija.