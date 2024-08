Bili smo na setu serije 'U dobru i zlu': 'Priču o čovjeku koji ima 2 obitelji čula sam iz prve ruke...'

Stop! Ponovit ćemo ovaj dio kod stola. Malo približite kameru, a ovaj stolac pomaknite malo udesno. Je li zvuk bio dobar? Reci mi ako nije. Ponovit ćemo. Riječi su to redatelja nove serije Nove TV "U dobru i zlu" dok su snimali nove scene u novom studiju u prostorima Nove TV u zagrebačkom Buzinu, a tom prigodom smo se i mi pridružili na setu kako bismo vidjeli o kakvom se to novom projektu radi. Gledatelji će od jeseni moći uživati u novoj dramskoj seriji "U dobru i zlu" autorice Nataše Buljan koja će, kažu, sigurno okupiti čitave obitelji pred malim ekranima. Posebno je zanimljivo što se temelji na istinitom događaju.

- Jedan sam od četiriju redatelja ove serije. Gledatelji mogu, kao i od svake serije Nove TV, očekivati da donese spoj između obiteljske serije i drame, a sve bazirano na svakodnevnom životu kojom pratimo nekoliko obitelji koje su povezane. Gledatelji mogu očekivati emocije i intrige. Najveća posebnost u seriji je što je ova nakon dugo vremena prava urbana priča - rekao nam je redatelj Josip Žuvan, kojeg smo zatekli na setu sa slušalicama dok je pregledavao netom snimljenu scenu.

Foto: Marko Prpic/Pixsell

Uz Žuvana u redateljskoj ekipi su i Tomislav Rukavina, Darko Drinovac te Robert Orhel. Snimanje "U dobru i zlu" odvija se u modernim studijskim prostorima unutar Nove TV na gotovo 2000 četvornih metara, što jamči vrhunski vizualni doživljaj i najviše produkcijske standarde. Osim studijskih snimanja, serija će oduševiti gledatelje kadrovima snimanima na brojnim atraktivnim lokacijama diljem Zagreba, koje će dodatno pridonijeti autentičnosti i vizualnoj raskoši serije. Od slikovitih prikaza ulica grada do modernih urbanih prostora, svaka lokacija pažljivo je odabrana. Tako je za ovu seriju pripremljeno 38 izgrađenih setova, deset stalnih lokacija i više od 80 njih diljem Zagreba. Predviđen broj epizoda je 170, a kroz njih će prolaziti oko 25 glumaca u glavnoj postavi, no serija obiluje i brojnim epizodnim ulogama (80-100 govornih uloga, odnosno epizodista te 500 statista). U timu je još 120 članova ekipe koji rade na seriji i paze na sve detalje.

Filip Juričić: 'Imat ću problem sa ženskim dijelom publike'

A priča je doista filmska. Veljko Srića, kojeg utjelovljuje glumac Filip Juričić, vodi naizgled savršen život kao uspješan poduzetnik, voljeni suprug i otac troje djece. Međutim, skriva šokantnu tajnu staru 25 godina - paralelni život i drugu obitelj u Sarajevu. Nakon što sazna da mu je ostalo samo dva mjeseca života, odlučuje se suočiti s istinom i okupiti obje obitelji. Njegovo priznanje izaziva lavinu emocija, sukoba i nepredvidivih događaja.

Foto: Marko Prpic/Pixsell

- Seriju snimamo prema istinitom događaju. Mogu samo reći da sam priču čula iz prve ruke, od bliske osobe - govori nam Nataša Buljan, autorica serije "U dobru i zlu" te voditeljica Odjela razvoja scenarija i direktorica razvoja novih formata za United Media pa dodaje: "Serija je inspirirana istinitim događajima, odnosno nečijim stvarnim iskustvom, ali naravno nije doslovan prikaz tih događaja. Ima puno sličnosti, osobito kod triju glavnih likova, čak su i neka imena ista, no mnogo toga smo mijenjali i dodavali, ali ne da bi serija bila dramatičnija nego da bi se priča prilagodila dramskoj strukturi i formatu u kojem se prikazuje. Stvarni život je uvijek začudniji i 'neuredniji' od priča i kad je dramatičnost u pitanju, fikcija ga nikad ne može nadmašiti".

Od nogometaša, preko razvedenog supruga, do graničnog policajca, pred Filipom Juričićem je izazovna uloga.

- Svaka uloga i svaki početak je izazov. I sad sam na iglama kako će to proći, jesam li se dovoljno dobro pripremio, uspijem li odigrati sve što treba a da pritom ne pretjerujem i ne pokazujem viška, tako da mi je svaka uloga velik izazov, pogotovo dok serija ne krene na malim ekranima. Dok ne osjetim taj odjek od publike, uvijek živim u nekoj glumačkoj tremi kako će to sve proći. Nadam se da će publika zavoljeti seriju i taj lik na isti način koliko ih volim ja i da će se moja priprema i želja da tog Veljka što bolje utjelovim preliti na ekran - govori nam Juričić, koji je već jedanput igrao negativca u "Larinu izboru".

- Ne vidim Veljka kao negativca, mada ću imati problema za početak sa ženskim dijelom publike. To je čovjek koji se jako zaigrao u životu i imao je neke dobre namjere, a neke je vrlo konkretne stvari stavio pod tepih, ali nije to bilo iz neke svirepe i zle namjere. Znam da će to teško kod ikog proći, ali svaki glumac mora braniti lik koji igra. Kod uloge me kao prvo privuklo to što je dramska uloga, što ja volim više nego komedije. To mi je oduvijek bilo draže i glumiti i gledati. Kao drugo, privuklo me što je to zrelija uloga od svih uloga koje sam dosad dobivao. Mislim da time zapravo otvaram vrata drugom tipu uloga u svojoj karijeri - sad sam ozbiljniji čovjek, otac petero djece. Uz to, prve epizode koje sam čitao su vrlo kvalitetno napisane, izazovno je i drukčije i trenutačno uživam igrajući Veljka i pokušavajući ga obraniti. Teško da će mi to uspjeti, ali trudit ću se - dodaje Filip, koji se ne boji negativnih kritika na račun lika koji igra, kako to često bude slučaj s turskim zvijezdama koje fanovi poistovjećuju s likovima koje igraju.

Foto: Matko Stankovic

- Taj problem imao sam samo s prvom ulogom kad sam glumio nogometaša pa su me svi zvali Marko ili Marušiću i bojao sam se da ću zauvijek ostati Marko Marušić i da će to biti serija koja će me obilježiti. Nadam se da sam u pravu kad mislim da sam imao tu sreću što sam dobio još različitih uloga i da sam se uspio, nadam se, dokazati i u drugim ulogama tako da me ljudi percipiraju prije svega kao glumca. Naravno da je zadnja uloga ona koja je najbliža tvojoj publici po kojoj te tad prepoznaje. Stoga se ne bojim negativnih komentara i nadam se pozitivnim - govori nam Juričić.

Iva Mihalić: 'Nekad su laži dobro kamuflirane'

Najvjerniji pratitelji su mu mama i tata - mama jer gleda serije, a tata jer kao glumac promatra što radi pa onda ima s kime i komentirati. Na pitanje hoće li njegov sin poći glumačkim stopama, odgovara: "Ide u treći srednje. Nije mu lako, mora polako odlučivati na koji će faks krenuti. Gluma je jedna od opcija, ali nije još do kraja čvrsto zagrizao. Bio bih sretan samo da ta odluka sazrije u njemu pa bila ona da će raditi kao stolar, elektrotehničar ili glumac. Meni je svejedno samo da sazrije ta odluka u njemu kako je u meni sazrela odluka za glumu i da zna da će se time što je odabrao baviti. Ja ću tu biti da ga poduprem što god to bilo".

Na snimanju je najviše kliknuo s Ivom Mihalić i Mirnom Medaković Stepinac, koje glume njegove dvije prevarene supruge, ali i ostatkom ekipe. A upravo smo na setu i zatekli Ivu Mihalić.

Foto: Marko Prpic/Pixsell

- Uloga koju igram u novoj seriji nema poistovjetnosti s mojim životom. Radi se o liku koji je daleko od moje stvarnosti. Na nekim stvarima čovjek mora biti zahvalan - rekla nam je glumica. Ona je u seriji psihoterapeutkinja pa nas je zanimalo kako je moguće da takva osoba ne osjeti i ne zna da se nešto tako zbiva.

- Ljudi ne vide stvari koje ne žele vidjeti. To je, nažalost, tako. Nekad su laži stvarno prilično dobro kamuflirane. Stoga će serija gledateljima biti zanimljiva, a posebno onima koji će se, nažalost, pronaći u ovome, ali i onima koji neće jer ima jako puno intriga, dramskih zapleta i raspleta pa će svatko naći nešto za sebe - istaknula je Mihalić.

Foto: Marko Prpic/Pixsell

Uz njih u seriji glume i Ksenija Pajić, Žarko Radić, Momčilo Otašević, Jelena Miholjević, Enes Vejzović, Katarina Baban, Martina Stjepanović, Igor Kovač, Filip Detelić, Robert Plemić, Tanja Smoje, Ana Begić Tahiri, Tena Jeić Gajski, Lena Medar, Toma Medvešek, Ammar Mešić, Lana Ujević Telenta, Marija Klanac, Iva Šimić Šakoronja, Amar Selimović, Dora Dimić Rakar, Filip Budimir, Ivona Dragaš Bilogrević te brojni drugi.