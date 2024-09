Pogledali smo 'Idealan par' na Netflixu: Lijepa strana serije je što je ona poštena i iskrena...

Dva dana nakon premijere Netflixova američka serija “Idealan par” (“The Perfect Couple”) najgledanija je u Hrvatskoj. Snimljena je da bude ljetni hit, s morem, plažama i pijeskom. Ekranizacija je romana Elin Hilderbrand, u SAD-u poznate kao “kraljica štiva za plažu” (“the queen of beach reads”).

Hilderbrandova živi u Nantucketu, obalnom gradiću na istoimenom otoku koji je u 19. stoljeću bio luka kitolovaca i gdje počinje priča romana “Moby Dick” Herman Melvillea, a on je stanovnike Nantucketa opisao kao gospodare mora: “Dvije trećine ove terakotne kugle pripada Nantucketeru. Jer more je njegovo; on ga posjeduje, kao što carevi posjeduju carstva”. Sudeći po seriji “Idealan par” nije Melville stanovnika Nantucketa zaludu nazvao moćnim vladarem.

Foto: Netflix

Taj neugledni magloviti otok, u Americi poznat kao “Mala siva morska dama” (“The Little Grey Lady of the Sea”), čije ime na jeziku indijanskog plemena Algonquin znači “pješčano, pusto tlo koje ne privlači nikoga” (Encyclopedia Britannica), danas privlači svakoga, od američkih predsjednika koji tradicionalno ljetuju na obližnjem otoku Martini Vinogradi (Martha’s Wineyard), pa do dekadentnih bogataša pete generacije kojima pripada idealan par iz naslova serije, sredovječna spisateljica moćnog imena Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman) i njezin dokoni muž Tag (Liev Schreiber). Greer završava svoj novi ljubavni hit i vlada mužem, trojicom sinova, poslugom i, poput melvilovskog nantaketerskog moćnika, gospodari svim pokretninama i nekretninama na velikom pješčanom imanju zvanom Summerland Beach.

A njezin muž, koji se skromno zove Tag, ne radi ništa, igra golf, vesla, puši travu i ponekad naleti na neku ljubavnicu. Dok čeka promociju svog novog romana Greer na imanju organizira probu svadbenog spektakla svoga drugog sina Benjija (Billy Howle) koji se ženi lijepom Amelijom (Eve Hewson), a nju moćna Greer i njezin bogataški krug prezire jer pripada siromašnom staležu. Benjijev stariji brat Thomas (Jack Reynor), koji bahato tvrdi da bi bogati mogli mirne duše nekažnjeno ubijati, oženjen je trudnom Abby (Dakota Fanning), opsjednutom bogatstvom i novcem, a mlađi senzibilni brat Will (Sam Nivola) zaljubljen je u lijepu Chloe (Mia Isaac) kćerku lokalnog afroameričkog šefa policije Dana Cartera (Michael Beach) koji će već od prve epizode, zajedno sa svojom pomoćnicom, detektivkom Nikki Henry (Donna Lynne Champlin) preuzeti dio zbivanja na imanju jer je u moru nađen leš Amelijine djeveruše i najbolje prijateljice Merrit Monaco (Meghann Fahy).

Foto: DOUG PETERS/PRESS ASSOCIATION

Dan i Nikki ujedno su i najzanimljiviji sporedni junaci serije koji često preuzimaju priču i glavne uloge jer istražuju zločin i potpuno su različiti od tipičnih policajaca iz američkih serija. Njihovo istraživanje života, karaktera i motiva bogataškog svijeta Greerinog Summerland Beacha najrazrađeniji je dio scenarija koji kao cjelina ostavlja dojam sapunice stisnute u šest hiperaktivnih epizoda, manje holivudskih a više bolivudskih, s pompozno koreografiranim prizorima masovnog plesa svadbenih gostiju na plaži.

Lijepa strana ove serije je da je ona iskreno, pošteno i u cijelosti ženska, a stvorio ju je daroviti tim predvođen spisateljicom Elin Hildebrand, autoricom serije i scenaristicom Jennom Lamiom, producenticom Gail Berman i,nadasve, proslavljenom danskom redateljicom Susannom Bier, dobitnicom Oscara i autoricom niza uspjelih filmova i serija.

Tužna strana serije su dvije velike i beskrajno darovite glumice, Nicole Kidman i Isabelle Adjani, čija su lica nestala pod maskom botoksa. Takvim umjetnim pomlađivanjem nisu postale mlade žene već žene bez godina, čija su lica beživotne posmrtne maske. Danas im glume samo oči.

Foto: YouTube screenshot

A vesela strana je da je serija, svim nedostacima unatoč, zabavna i gleda se sa zanimanjem čak i kad nam se nimalo ne sviđa ono što gledamo, a to je najbolje opisao recenzent “Daily Beasta”, Kevin Fallon: “Gledanje “Idealnog para” zanimljivo je iskustvo jer cijelo vrijeme ne možete a da ne pomislite “ovo je trash”. Ali to je intenzivan trash, koji, zajedno s glumačkom postavom punom zvijezda predobrih za ovaj materijal, uzdiže seriju do te mjere da vam neće biti neugodno gledati je".

OCJENA:

6/10