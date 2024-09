Nicole Kidman stigla u Veneciju pa saznala da joj majka umrla: 'Moram obitelji, a ovo je za nju'

Umrla je majka australske glumice Nicole Kidman, Janelle Ann Kidman, javlja Hollywood Reporter. Naime, glumica je stigla u Italiju na dodjelu nagrada Venecijanskog filmskog festivala, ali je ubrzo morala otići nakon slijetanja zbog iznenadne smrti svoje majke.

Foto: Instagram

Nicole je osvojila nagradu za najbolju glumicu, a redateljica filma 'Babygirl' Halina Reijn preuzela je nagradu u glumičino ime.

- U šoku sam i moram ići svojoj obitelji, ali ova nagrada je za nju - pročitala je Reijn izjavu glumice tijekom preuzimanja nagrade.

Premiere for the film Being the Ricardos in Los Angeles | Foto: MARIO ANZUONI/Reuters/Hubert Boesel/DPA/PIXSELL

- Ona me oblikovala, vodila me i stvorila. Neizmjerno sam zahvalna što vam mogu izreći njeno ime i to kroz redateljicu Halinu. Sudar života i umjetnosti je srceparajući, a moje srce je slomljeno - dodala je.

Brady Corbet, koji je primio Srebrnog lava za najboljeg redatelja nakon objave nagrade za najbolju glumicu, izrazio je sućut Kidman u svom govoru.

Početkom siječnja 2022. Kidman je rekla da je njezina majka lošeg zdravlja, ali tada nije dala dodatne informacije.

Foto: Instagram

Kidman je ranije govorila da joj je majka bila 'vjetar u leđa' u karijeri te da ju je uvijek tjerala da se usredotoči na sebe.

- Mama nije nužno dobila karijeru koju je željela, ali bila je odlučna da će njezine kćeri imati jednake mogućnosti. To mi je dalo život. I dala mi je život, ona i moj tata - dodala je glumica.