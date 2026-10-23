Pogledali smo Netflixovu seriju 'Below': Led, lignja i kaos

Below/NETFLIX

OCJENA: 7/10

Oceani su sve topliji, "halucinogeni kraken" stiže po sve nas. Efekti zaraze su slični mamurluku, samo mi daj vode, pusti me spavat', ne diži mi živce... Tako bismo ukratko opisali novu Netflixovu mini-seriju "Below" s Joshom Hartnettom. Puno je toga tu nabacano, puno toga nema smisla, ali ne znači da serija ne funkcionira. Dobro, ne funkcionira savršeno, ali zabavna je za gledanje...



U startu upoznajemo mladog Calvina Penneya (J. Hartnett) i tragediju koja je odnijela život njegova oca, a onda paf - skočili smo 40 godina u budućnost i "drevno zlo" ponovno prijeti malenom zabačenom ribarskom gradu u Newfoundlandu u kojem svi nose karirane košulje.

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U fokusu je obitelj Penney, Calvin i njegova djeca, oko njih se sve vrti, ostali su tu da popune priču s tek pokojom rečenicom.

Ali ono što serija radi jako dobro tijekom svih šest epizoda je stvaranje atmosfere.

Newfoundland je prikazan kao izoliran, pomalo zaboravljen komadić svijeta, okružen hladnim morem, stijenama i surovom prirodom. Krajolici su prekrasni, a prizori obale i oceana daju seriji poseban ugođaj. Vizualno je sve to vrlo ugodno gledati, čak i kada se na ekranu događaju prilično neugodne stvari.

Foto: PROMO

Serija ima nekoliko iznenađenja, ali većina likova će se ponašati točno onako kako ste to predvidjeli, kako ste očekivali. Možda bi bilo bolje da je malo kraći film nego serija, ta četiri sata dala bi se "zgurati" i u dva i po do tri...

Kao da su autori imali nekoliko ideja pa su ih odlučili sve strpati u jedan projekt. Daj malo čudovišnog, daj malo paranormalnog, malo horora, malo pseudoznanosti, malo zlih znanstvenika, narativ o globalnom zatopljenju, onda onaj o nestajanju tradicionalnog načina života, uguraj probleme u obitelji, odrastanje, mladenačke ljubavi, "lude gljive", dodaj tu nekakve Azijate, Portugalce...

Foto: PROMO

Nije sve uvjerljivo, nije sve ni osobito originalno, ali teško je reći da je dosadno. Nije serija koju ćemo dugo pamtiti i kojoj ćemo se jednog dana vratiti, ali skroz pristojno da "ubijemo" jednu ili dvije večeri...