Pogledali smo seriju 'Brothers': Ostaje žal za tim kako je dobra ta serija mogla biti, no gledljivo

Brothers/APPLE TV

OCJENA: 7/10

Premisa serije je jednostavna - Woody Harrelson i Matthew McConaughey su - braća. Woody Harrelson to doznaje, odnosno misli da je doznao, baš na dan kada Matthew treba održati govor o svom pokojnom ocu, kojeg obožava, legendi lokalne srednje škole u Teksasu. E, sad, premisa je vrlo, vrlo dobra, ali izvedba je, ha, rekao bih tako-tako. S obzirom na glumačku ekipu (ne samo njih dvojicu), bizarnu situaciju, sve divote i ludosti Teksasa, serija je, ako ne pametnija, trebala biti mnogo smješnija, ali scenaristi se i nisu osobito potrudili.



Očito je seriji kumovala genijalna i, rekao bih, nedostižna kemija između Harrelsona i McConaugheya u prvoj (i jedinoj pravoj) sezoni “True Detectivea”. Pripomogle su i McConaugheyeve obiteljske priče, otkačene i teksaški lude, poput one da mu je otac umro usred seksa s majkom i dok ga je hitna iznosila iz kuće, a susjedi su se okupili, majka je strgnula pokrivač s njega, koji je jel’te bio još tvrd kao kamen, s riječima neka svi vide da je otišao ponosan ili kako već.

Foto: PROMO

Pripomogao je sigurno i Harrelsonov neuobičajen lifestyle te to što obojica govore, kada to žele, sočnim i pjevnim južnjačkim naglaskom koji zvuči kao med dok se slijeva niz šalicu. Rekao bi čovjek da bi bilo suludo da ne snime zajedno baš takvu seriju. Ali... Uvijek postoji neko ali koje sve kvari.

Ma koliko dobra prilika bila, ma koliko postojala kemija između dviju velikih zvijezda (i financijski potencijal koji ide s time), ma koliko odličnih glumaca pristalo na epizodne uloge, ma koliko Teksas i Teksašani bili podatni za dobre situacije, ipak je sve u priči. U razradi priče. A ona je, nažalost, ostala negdje između potencijala genijalne zezancije i želje da se udovolji svakom ukusu. Dakle, negdje između dobre komedije i osrednje sapunice. Čak i karizma i kemija dvojice glavnih glumaca nije mogla izvući stvar.

Foto: PROMO

Dobro, mora se priznati da nije lako glumiti samog sebe, pa još k tome dovoditi u pitanje sve ono što svi o tebi znaju ili misle da znaju. Nije to lako, ali obojica su to više-manje prihvatila i odradila dobar posao, jedino što im je kaput, odnosno scenarij, bio premali, preskučen i tijesan, pa nisu ni imali priliku da se razmašu, dok je recimo Holland Taylor u ulozi majke odradila fantastičan posao.

Doduše, ulogu neprilagođene, otkačene, beskrupulozne i avanturističke majke ispekla je jako dobro u ne znam ni sam koliko sezona serije “Dva i pol muškarca”. Ali ne treba biti previše kritičan. Serija je lagana, gledljiva i u svakoj epizodi svatko će naći trenutak ili dva kada će se od srca nasmijati. Ipak, ostaje žal za tim kako je dobra ta serija mogla biti.