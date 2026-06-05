Pogledali smo Netflixovu seriju 'The Boroughs': 'Stranger Things' s junacima treće dobi

The Boroughs/NETFLIX

OCJENA: 7/10

Neki su već proglasili seriju "The Boroughs" kao "Stranger Things" za umirovljenike ili s umirovljenicima. Ima nečeg u tome, ali prije bih rekao da je riječ o kombinaciji "Stranger Thingsa" s umirovljenicima u glavnoj ulozi i popularnog filma iz sredine 1980-ih, "The Cocoon". Bolje promislivši, i "The Boroughs" i "Stranger Things" imaju taj filmski feeling iz osamdesetih kad su čuda bila moguća. Ponajviše na filmskom platnu. Usporedbe sa serijom "Stranger Things" stoje utoliko što je serija laka i ugodna za gledanje, ali daleko od toga da će, s pravom, steći kultni status "Stranger Thingsa".



"The Boroughs" je savršeno umirovljeničko naselje negdje u američkoj pustinji. Pustinji poput onih u kojima se obično spuštaju izvanzemaljci ili što već. Raj za umirovljenike koji imaju potpunu skrb i zabavu - od golfa do bazena - te neprestanu njegu. Bivši zrakoplovni inženjer, zlovoljni Sam Cooper (odlični Alfred Molina), dolazi u naselje neposredno nakon što mu je žena umrla. Ona je ustvari inzistirala da se tamo presele. Mrzovoljni mizantrop Sam jednostavno ne želi biti u naselju veselih umirovljenika (čije su seksualne avanture na tragu onih tinejdžerskih, uključujući i to da je pola stanovnika naselja zabranjen ulazak u društveni dom jer su tamo organizirali orgije), ali nekako ipak na to pristane. Ne znajući da se nad naseljem nadvila zlokobna tajna, čudovišta koja noću...

Foto: /THE HOLLYWOOD ARCHIVE

Tu ću stati da ne otkrijem previše, pogotovo ne previše iz prvih nekoliko epizoda koje su bolji dio serije. Taj dio serije, dok se stvari zapliću u strašne tajne koje se polako otkrivaju, definitivno je jako dobar, da bi, kako to već biva s hororima, u drugom dijelu, kada se stvari krenu rasplitati, serija polako padala u prosječnost, da ne kažem baš dosadu. Do tada će većina gledatelja već odavno biti zakačena i pogledat će je do kraja.

Foto: /THE HOLLYWOOD ARCHIVE



Ono što seriju nosi jest ekipa glumačkih veterana (Alfred Molina, Bill Pullman, Geena Davis, Jane Kaczmarek...) koja bi vjerojatno i iz čitanja telefonskog imenika izvukla dovoljno gledljive drame. Scenarij i sama priča dovoljno su dobri da se glumci razmašu, čak i Geena Davis, koja je se valjda toliko izbotoksirala i izoperirala da je promijenila način koji govori. Unatoč tome, odigrala je svoju ulogu, kao i ostatak ekipe, zaigrano i uvjerljivo.

Ono čega se serija tek djelomično dotiče jesu ozbiljna pitanja starosti. Vremena kada postaješ nepotreban, kada su sva tvoja znanja, iskustva i pamet posprdno pometena pod tepih starosti u kojoj ti nitko više ništa ne vjeruje. Društvo te jednostavno stavilo sa strane i, ako si dovoljno bogat, dalo ti golf palice, aqua terapije, filmske klasike i reklo ti makni se s puta i polako uživaj u "fade outu". Tih neugodnih pitanja serija se tek ovlaš dotiče. Vjerojatno zato što prije svega želi biti zabavna i ne pretjerivati s ozbiljnim i neugodnim temama.