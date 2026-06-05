Jako zabavno, ali kako to već biva s hororima, u drugom dijelu serija polako pada u prosječnost. No dotad ćete se zakačiti...
Pogledali smo Netflixovu seriju 'The Boroughs': 'Stranger Things' s junacima treće dobi
The Boroughs/NETFLIX
OCJENA: 7/10
Neki su već proglasili seriju "The Boroughs" kao "Stranger Things" za umirovljenike ili s umirovljenicima. Ima nečeg u tome, ali prije bih rekao da je riječ o kombinaciji "Stranger Thingsa" s umirovljenicima u glavnoj ulozi i popularnog filma iz sredine 1980-ih, "The Cocoon". Bolje promislivši, i "The Boroughs" i "Stranger Things" imaju taj filmski feeling iz osamdesetih kad su čuda bila moguća. Ponajviše na filmskom platnu. Usporedbe sa serijom "Stranger Things" stoje utoliko što je serija laka i ugodna za gledanje, ali daleko od toga da će, s pravom, steći kultni status "Stranger Thingsa".
"The Boroughs" je savršeno umirovljeničko naselje negdje u američkoj pustinji. Pustinji poput onih u kojima se obično spuštaju izvanzemaljci ili što već. Raj za umirovljenike koji imaju potpunu skrb i zabavu - od golfa do bazena - te neprestanu njegu. Bivši zrakoplovni inženjer, zlovoljni Sam Cooper (odlični Alfred Molina), dolazi u naselje neposredno nakon što mu je žena umrla. Ona je ustvari inzistirala da se tamo presele. Mrzovoljni mizantrop Sam jednostavno ne želi biti u naselju veselih umirovljenika (čije su seksualne avanture na tragu onih tinejdžerskih, uključujući i to da je pola stanovnika naselja zabranjen ulazak u društveni dom jer su tamo organizirali orgije), ali nekako ipak na to pristane. Ne znajući da se nad naseljem nadvila zlokobna tajna, čudovišta koja noću...
Tu ću stati da ne otkrijem previše, pogotovo ne previše iz prvih nekoliko epizoda koje su bolji dio serije. Taj dio serije, dok se stvari zapliću u strašne tajne koje se polako otkrivaju, definitivno je jako dobar, da bi, kako to već biva s hororima, u drugom dijelu, kada se stvari krenu rasplitati, serija polako padala u prosječnost, da ne kažem baš dosadu. Do tada će većina gledatelja već odavno biti zakačena i pogledat će je do kraja.
Ono što seriju nosi jest ekipa glumačkih veterana (Alfred Molina, Bill Pullman, Geena Davis, Jane Kaczmarek...) koja bi vjerojatno i iz čitanja telefonskog imenika izvukla dovoljno gledljive drame. Scenarij i sama priča dovoljno su dobri da se glumci razmašu, čak i Geena Davis, koja je se valjda toliko izbotoksirala i izoperirala da je promijenila način koji govori. Unatoč tome, odigrala je svoju ulogu, kao i ostatak ekipe, zaigrano i uvjerljivo.
Ono čega se serija tek djelomično dotiče jesu ozbiljna pitanja starosti. Vremena kada postaješ nepotreban, kada su sva tvoja znanja, iskustva i pamet posprdno pometena pod tepih starosti u kojoj ti nitko više ništa ne vjeruje. Društvo te jednostavno stavilo sa strane i, ako si dovoljno bogat, dalo ti golf palice, aqua terapije, filmske klasike i reklo ti makni se s puta i polako uživaj u "fade outu". Tih neugodnih pitanja serija se tek ovlaš dotiče. Vjerojatno zato što prije svega želi biti zabavna i ne pretjerivati s ozbiljnim i neugodnim temama.
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