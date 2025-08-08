Obavijesti

Pogledali smo seriju 'Ballard': Pojavljuje se i detektiv Bosch! Za lagano ljetno gledanje...

Piše Goran Gavranović,
’Ballard’ je serija koja se događa ‘paralelno i neovisno’ od ‘Boscha’, mane su jeftina i nemotivirana rješenja iz sapunica, ali unatoč tome ne vrijeđa pretjerano mozak

OCJENA: 7/10

Detektivka Renée Ballard po kazni preuzima odjel za “hladne slučajeve” u Los Angelesu, možda bolje reći neriješene i zaboravljene slučajeve, i rješavajući jedan od njih, nabasa na potencijalnoga serijskog ubojicu. Vrlo solidna serija koja se batrga između toga hoće li gledatelja zaokupiti karakterizacijom i gradnjom likova ili zapletima punim obrata.

Nažalost, autori su željeli imati i ovce i novce pa nisu odabrali nijedan od ta dva puta, nego su pokušali podjednaku pažnju posvetiti i jednom i drugom gradeći mostove između njih elementima sapunice. Unatoč tome serija ne vrijeđa pretjerano mozak i kao stvorena je za lagano ljetno gledanje.

Serija je snimljena prema romanu američkog pisca krimića Michaela Connellyja, čija su se djela pokazala kao pravi zlatni rudnik za film i serije. Prema njegovim romanima snimljeni su mnogi filmovi te serije poput, primjerice filma, a poslije i serije, “Lincoln Lawyer”, serije “Bosch” te sada “Ballard”. Neću mnogo spojlati ako kažem da se u seriji “Ballard” pojavljuje i Bosch, odnosno da je radnja serije povezana s detektivom Harryjem Boschom.

To je istovremeno i plus i minus “Ballarda” - s jedne strane, daje joj dodatnu razigranost kroz povezivanje s likom iz jedne od boljih detektivskih serija, a s druge strane, podsjeća gledatelja kako to izgleda kad se serija radi kako treba. Jer “Bosch” je po svemu superiornija serija nego “Ballard”. Ali da ne bi netko mislio da je riječ o jednom od beskrajnih spin-offova kojima nas u posljednje vrijeme producenti obasipaju kako bi iscijedili i posljednju paru iz originalnih djela, “Ballard” je jednostavno serija koja se događa “paralelno i neovisno” od “Boscha”.

Ono što je u seriji dobro jest da se radnja, zaplet u kojem detektivka kroz zaboravljene slučajeve otkriva mogućeg istog, nepoznatog, serijskog ubojicu, odvija polako i smisleno. Autori također doziraju, pomalo nespretno i nedosljedno, gdje je to detektivka Ballard zglajzala i njezin prošli život.

Ali ono što i u jednom i drugom slučaju neprestano čine jest da uvode jeftina i nemotivirana rješenja iz sapunica koja, doduše, olakšavaju prijelaz između likova i zapleta te njihove prošlosti, ali s druge strane seriju čine pomalo sladunjavo naivnom i namijenjenom svakome, što je dobro, ali koju neće upamtiti nitko.

