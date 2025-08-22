Gledali smo seriju 'Alien: Earth': Ne znam hoće li biti veliki hit, ali ide prema remek-djelu...

Alien: Earth / HULU, DISNEY +

OCJENA: 8/10

Nemam najbolje mišljenje o pretvaranju filmova, pogotovo kultnih, u serije, ali “Alien: Earth” me istinski oduševila. Riječ je o možda i ponajboljoj seriji koja se pojavila ovog ljeta, što ne govori puno jer ljeta su obično vrijeme kada streaming kanali ne lansiraju ono što smatraju da će biti veliki hit. Pojma nemam zašto. Ne znam hoće li “Alien: Earth” biti veliki hit, ali gotovo sam siguran (iako, naravno, stavljam ogradu da su emitirane tek četiri epizode i da je moguće da se do kraja sve sprtlja i smrtlja) da je serija jako dobra, dapače, odlična.

Filmski serijal “Alien” ima, slobodno to mogu reći, dva filma koja se mogu smatrati remek-djelima - prvi “Alien”, koji je režirao Ridley Scott, te drugi “Aliens”, koji je režirao James Cameron. Treći i četvrti nastavak su vrlo dobri, ako ne i odlični filmovi, kojima ipak nešto nedostaje da bi ih se proglasilo remek-djelom. “Alien 3” režirao je David Fincher, iako ga mnogi smatraju slabijim u serijalu (barem onom originalnom, prije prequela), meni osobno je taj film nekako najdraži, prije svega radi atmosfere koju Fincher tako uvjerljivo gradi te hrabrosti kojom ulazi u žanr (primjerice, u prvim minutama filma ozbiljno gradi jednog od likova stvarajući u gledatelju očekivanje da će taj lik biti jedan od glavnih, da bi ga zatim, praktički u prvih 15 minuta filma, nemilosrdno ubio).

Foto: PROMO

“Alien: Uskrsnuće” režirao je Francuz Jean-Pierre Jeunet. U svim tim filmovima glumila je neponovljiva Sigourney Weaver i kroz filmsku radnju mogle su se iščitavati frustracije, strahovi i nadanja doba u kojem su filmovi nastajali. Prva dva su sigurno vrijedna mnogostrukoga gledanja, a preporučio bih svima da sva četiri filma odgledaju ponovno jer stvarno je riječ o jako dobrim filmovima. Neće im trebati da bi razumjeli seriju, ali definitivno će uživati u ponovnom gledanju.



Ridley Scott vratio se Alienu kroz prequel “Alien: Savez” - nažalost. Odnosno, nije to toliko loš film koliko ga je Scott svojim mudrovanjem, filozofiranjem i moraliziranjem, da ne kažem držanjem stupidnih lekcija, gotovo pa upropastio. Iritantno mudrovanje na stranu, nepoštivanje najobičnije logike - one iste koju je sam stvorio u prvom filmu - jednostavno je bio preteški “faux pas”. Drugi prequel - Alien: Romulus - srećom je izostavio mudrovanje o tome tko smo i odakle dolazimo i fokusirao se na akciju, ali daleko je to od originalna četiri filma.

Foto: PROMO



U međuvremenu, od nastanka prvog “Aliena” do serije, neuništivo čudovište kojem umjesto krvi teče kiselina koja rastapa i najčvršći metal postao je dio pop kulture, ali i visoke kulture (ako ne vjerujete, pročitajte jedan od najboljih romana objavljenih u posljednjih desetak godina “Max, Mischa i ofenziva Tet” Johna Harstada, kod nas ga je izdao OceanMore).

Foto: PROMO



Serija počinje, pa kao i gotovo svaki film originalnog serijala, osamljeni svemirski brod u koji je skupljao uzorke i istraživao strane životne forme polako klizi prema zemlji. Naravno da nešto polazi ukrivo i brod se zabija u jedan grad na Zemlji. Spasioci kreću u akciju i...



Pa već sami možete pogoditi što će se dalje događati. Ali serija ipak zahtijeva od gledatelja da uđe u svemir Aliena - naime, Zemljom, gradovima, vladaju velike korporacije kao što je Weyland-Yutani (kompanije koja u sva četiri originalna filma pokušava “pripitomiti” Aliena). Pri tome, osim ljudi, postoje kiborzi, sintetički ljudi te sasvim nova vrsta - ljudi u sintetičkom tijelu, točnije, smrtonosno bolesna djeca čija je svijest, ličnost, prebačena u sintetičko tijelo. Brat jedne od te djece - djevojčice Wendy - dio je spasilačke ekipe koja je otišla na brod koji je na Zemlju doveo Aliene.

Foto: PROMO

Zvuči malo komplicirano, ali nije, prva polovica prve epizode više-manje vješto uvodi gledatelja u čitav taj svijet. Čak i one koji, ako ima takvih, nisu pogledali nijedan film o Alienima. Naravno, kao i u svim dosadašnjim filmovima koji su se na neki način bavili fobijama trenutka kad su nastajali, i serija u pozadini preispituje moralne dvojbe i strahove koje pred nas postavlja uspon AI-ja. Ali to je pozadina priče o kojoj gledatelj može, a i ne mora, razmišljati. Ono glavno su ipak odlični likovi, međusobni odnosi i akcija, akcija, akcija.

Foto: PROMO



U prvim epizodama serija gotovo da nije učinila nijednu pogrešku (kreator serije je Noah Hawley, koji je kreator vrhunske serije “Fargo”) te se može pretpostaviti da će se do kraja držati odlično postavljene priče i neće uprskati stvar. Već sada se može reći da je riječ o odličnoj seriji. A moguće i remek-djelu.