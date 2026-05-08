Pogledali smo seriju 'Malcolm u sredini': Nedostaje joj ritma, ali ima taj jedan ali! Izdržite...

Malcom u sredini - Life’s still unfair/Disney+, Hulu

OCJENA: 7/10

Dvadeset godina je prošlo od briljantne, a rekao bih sad već i kultne, serije “Malcolm u sredini” čiji humor možda i nismo dovoljno cijenili dok je trajala. Sad se 20 godina kasnije cijela obitelj sreće, odnosno trebala bi se sresti na godišnjici braka oca i majke, Lois i Hala. Što će, naravno, završiti katastrofalno i urnebesno smiješno, ali i utješno. Ono što je čitav serijal uvijek imao u sebi jest da, ma kako koja epizoda katastrofalno završila, uvijek bi nekako ostavila dovoljno nade i optimizma. A to je nešto što stvarno treba cijeniti.

Odmah ću reći - svi oni koji su voljeli “Malcolma u sredini”, trebaju ako ni zbog čega, a ono iz nostalgičnih razloga, pogledati Malcolma 20 godina kada je život još nepošten, kao što je bio i kad su bili (kad smo bili) klinci. Oni koji nisu pogledali onu seriju koja je završila prije 20 godina, neće biti razočarani, dapače, posljednja epizoda je upravo briljantna, a nadamo se i da će ih potaknuti da ponovno pogledaju starije epizode.

Foto: Profimedia



Treba reći i da je, za razliku od originalne serije, nova serija o Malcolmu sporija, nešto manje duhovita, da mnogo pazi da ne povrijedi nečije osjećaje (što originalna serija nije radila, dapače, bila je prilično politički nekorektna, ali na onaj pozitivan i duhovit način na koji humoristične serije moraju biti politički nekorektne) i ima mnogo, mnogo manje crnila. Iako mi se osobno čini da je život danas mnogo, mnogo crnji nego što je bio 2005., kada je serija završila.

Foto: Profimedia

Novoj seriji jednostavno nedostaje ritma, ali ima taj jedan ali - dovoljno je dobra da zadrži pažnju gledatelja do posljednje epizode, koja je urnebesno dobra i smiješna. Kad bih mogao podijeliti ocjene po epizodama, prve epizode dobile bi ocjenu 7, a posljednja čistu desetku. Ono što je genijalno jest i da su svi originalni i važni likovi iz serije okupljeni u ovoj, doslovno svi. I već samo to odlična je preporuka za seriju. Većina klinaca iz originalne postave danas se više ne bavi glumom, ali to nije nikakav problem, ufurali su se u svoje likove (s kojima su živjeli sedam godina) kao da se nikad nisu maknuli od oka kamere i svjetala reflektora.

Moram priznati da se Malcolm (Frankie Muniz) odlično drži, gotovo da se uopće nije fizički promijenio. Neću prepričavati zaplet niti spojlati bilo kakve detalje, ali ako kojim slučajem netko od vas pokuša odustati nakon prvih epizodu, dvije, zamolio bih vas da izdržite do kraja i ostanete do posljednje epizode. Sav smijeh koji ste do tada suzdržavali, provalit će grohotom.

Foto: Profimedia

A to je više nego dobra preporuka jer ljude nije teško rasplakati, svijet oko nas, život, nudi nam puno previše razloga za suze, ali je ljude teško nasmijati i zato svaki trenutak smijeha i svakog onog tko nas može nasmijati treba cijeniti poput prve zrake sunca u proljeće.