Pogledali smo seriju 'U tvojim rukama': Unatoč nedostatcima se gleda sa zanimanjem

OCJENA: 7/10

(Netflix)

Internetski streameri prepuni su kriminalističkih serija i filmova u kojima se živi ljudi pretvaraju u leševe takvom brzinom da se gledatelj pita hoće li ostati živ ako izađe iz svoga doma. Švedska serija 'U tvojim rukama' ('I dina hander'), koja u Netflixovoj ponudi ima engleski naslov 'Deliver Me', nešto je sasvim različito. U toj seriji smrt nije olaka. Žrtve su djeca, dvojica četrnaestogodišnjih prijatelja, švedski dječak Douglas Arnfeldt zvan Dogge (Olle Strand) i nigerijski dječak Bilal Ali zvani Billy (Yasir Hassan). Obojica su rođeni u Švedskoj i najbolji su prijatelji. Prva epizoda serije počinje strašnim prizorom u kojemu Dogge pištoljem ubije Billyja. Dječak ubija dječaka. Svog najboljeg prijatelja. To nije prizor koji smo navikli gledati u kriminalističkim serijama. Niti su to ubojice i žrtve zadane žanrovskim formulama zločina i zločinaca. Dogge i Billy nisu zločinci. Oni su žrtve. Čije?

To pitanje postavlja švedska serija 'U tvojim rukama', snimljena prema šestom romanu švedske spisateljice Malin Persson Giolito, rođene 1969. Ona nije samo pisac već i odvjetnica, a mnogi motivi i prizori serije toliko su autentični kao da se radi o istinitoj priči. Ako sama priča i nije istinita, sve u seriji ukazuje na to da je spisateljica upoznata s problemima suvremenog švedskog društva jer je napisala priču u kojoj nema junaka već samo žrtava. Čak ni krivci nisu isključivo krivci jer iznad svakoga stoji netko moćniji i opasniji. Demokracija i građanske slobode ne jamče miran život Šveđana i integriranih emigranata, a zakon je toliko složen da često oslobađa ljude za koje se pouzdano zna da su krivi.

Malin Persson Giolito je kći Leifa Gustava Willyja Perssona koji je također pisac kriminalističkih romana i profesionalni kriminolog. Za nju je odvjetnički poziv i spisateljska posvećenost društvenim problemima obiteljska tradicija. Nakon što je kao odvjetnica radila u Sudu pravde u Luxemburgu i u jednom odvjetničkom društvu, odlučila je napustiti odvjetništvo i posvetiti se pisanju. Najveći uspjeh postigla je s nagrađivanim četvrtim romanom, 'Najveći od svih' ('Storst av allt') koji je za Netflix ekraniziran kao serija pod naslovom 'Živi pijesak' ('Quicksand').

Glavni odrasli junak serije 'U tvojim rukama' je policijski detektiv Farid Ayad (Ardalan Esmaili) koji sa svojom partnericom, detektivkom Lanom (Beri Gerwise), vodi slučaj. Farid dobro zna i ubijenog Billyja i ubojicu Doggea i nije mu jasno kako se mogao dogoditi takav jeziv i neobjašnjiv zločin. Oba su dječaka radili kao dostavljači droge za bandu koju vodi nigerijski mladić Mehdi Bah (Solomon Njie) i Farid je uvjeren da je taj kriminalac odgovoran za zločin. Kad za vrijeme ispitivanja Dogge sam kaže da ga je Mehdi prisilio da ubije prijatelja Billyja, počinje Faridovo traganje za dokazima i svjedocima kako bi Mehdi bio uhićen, osuđen i zatvoren. No, stvar je mnogo složenija nego što to Farid misli jer Mehdi je samo mali dio mnogo složenije kriminalne organizacije koju ne vode integrirani afrički doseljenici već mnogo opasniji matični Šveđani. Kad u jednom prizoru Faridov švedski policijski kolega zaključi da se od afričkih emigranata ne može ni očekivati ništa bolje od kriminala, Farid izgubi kontrolu i napadne ga, nazivajući ga rasistom. To je ujedno jedini prizor u cijeloj seriji u kojemu se spominje rasizam, no taj problem nečujno struji cijelom pričom kao nešto što se zna i o čemu se ne govori. Cijela kriminalistička priča, ispričana s mnogo flashbackova i sjećanja glavnih junaka, samo je odraz bolesnog društva, ogrnutog institucijama demokracije, prava i građanskih sloboda.

Spisateljica Malin Persson Giolito nije se slagala s izmjenama romana scenarista Alexa Haridija i tražila je da se njezino ime ukloni sa špice serije. Ne znam o kakvim se izmjenama radi i jesu li one uzrok narativnih nespretnosti, posebno u ponavljanju događaja iz prošlosti. Unatoč nedostacima serija 'U tvojim rukama' gleda se s veliki zanimanjem, jer se ne bavi samo kriminalom već i mnogim društvenim, socijalnim i političkim problemima koji nisu samo švedski već se su prisutni u većini europskih zemalja.