Pogodile su ga ružne poruke: 'Pobjeda mi ne znači. Donirat ću svoju nagradu nezbrinutoj djeci'

Ja ne trebam jesti i mogu biti gladan, ali netko tko treba i potrebniji je smatram da zaslužuje bolje i više, i zato ću donirati svu nagradu i pomoći domu za nezbrinutu djecu u Nazorovoj, kaže Tomislav

<p>U show sam se prijavio zbog avanture i stjecanja novih poznanstava. Jer sam društvena osoba i osoba koja je uvijek za akcije, rekao nam je <strong>Tomislav Kosar</strong> (27). Pobjedom u reality showu 'Večera za 5 na selu', kojom je osvojio 5000 kuna u obliku poklon bona za namještaj, izazvao je brojne reakcije gledatelja na društvenim mrežama jer je cijeli tjedan ostalim natjecateljima davao niske ocjene.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vampirica iz 'Večere za 5 na selu'</strong></p><p>- Moje ocjene su bile nešto niže iz razloga jer sam zaista tako doživio večere koje sam sa svim argumentima potkrijepio u komentarima. Mislim da svatko ima pravo iznijeti svoje mišljenje bilo to javno ili privatno, pa nekima to pada loše, nekima dobro. Zato i nismo svi ljudi isti! - rekao nam je Tomislav, koji je pročitao negativne komentare o sebi.</p><p>- Negativne komentare o sebi nemam što previše komentirati. Bilo je i biti će loših komentara, što smatram da je dobro da svatko može izjaviti što mu je na umu, upravo zato i imamo slobodu govora i mišljenja, jedino mi je žao što ti komentari govore o ljudima. Ja prihvaćam i pohvale i kritike - kaže Tomislav, koji priznaje da su ga neki komentari i pogodili.</p><p>- Pogodile su me jedino poruke koje dobivam i koje ću dobivati i toga sam svjestan toga, ali nisu svi savršeni - kaže Kosar.</p><p>Pobjeda mu, kaže, ne znači ništa.</p><p>- To što sam pobijedio meni ne znači ništa, ali zbog mog naum koji sam si zacrtao mi je drago, ne time što sam davao niske ocjene, nego time da sva nagrada koju sam osvojio je bila namijenjena za pomoć potrebitima! Ja ne trebam jesti i mogu biti gladan, ali netko tko treba i potrebniji je smatram da zaslužuje bolje i više, i zato ću donirati svu nagradu i pomoći domu za nezbrinutu djecu u Nazorovoj, ako prihvate to. Jer smatram da ni jedna osoba na svijetu, a najviše dijete ne smije biti zakinuto u ničemu - zaključio je Tomislav.</p><p>S prijateljem<strong> Tomislavom Jurićem</strong>, natjecao se 2019. u kulinarskom showu 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'. </p><p>- Slobodno vrijeme volim provoditi sa svojim psom, brinem o okolišu, a posebno uživam u izradi božićnih dekoracija. Volim pripremati i jesti slastice, a što se tiče konkretne hrane, ljubitelj sam tradicionalnih jela i talijanske kuhinje - rekao je tada u showu. </p>