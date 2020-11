Tomislav je u samostanu proveo tri godine: To me vuklo i ojačalo

<p>Dvanaesta sezona 'Večere za 5 na selu' došla je do posljednje epizode, a u njoj je najviše 'bure' izazvao <strong>Tomislav Kosor</strong>. On je cijelog tjedna svim kandidatima davao kritike uz, mnogi tvrde, nezasluženo niske ocjene što je razljutilo gledatelje. Osvojio je glavnu nagradu od 5000 kuna u obliku poklon bona za namještaj. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vampirica kuha u showu</strong></p><p>- Wow koji podlac majko moja mila! Još se onako podlo smješka na proglašenju! - jedan je od komentara gledatelja. Dodali su i da mu 'obraz vrijedi 5000 kuna'. Zamjerili su mu i što mu je oko kuhanja pomagao prijatelj jer mu je ruka bila u zavoju. </p><p>Tomislav je ranije otkrio kako je nakon srednje škole osjetio poziv da ode među franjevce. </p><p>- Kad sam bio mlađi, puno sam bio vezan uz Crkvu, htio sam biti franjevac. U samostanu sam bio tri godine nakon završene srednje škole jer franjevci su privrženiji ljudima, humanitarnog su opredjeljenja i ja sam isto takav. I to me vuklo, jednostavno, ni u jednom drugom zanimanju se nisam vidio. Ali sam nakon nekog perioda odučio izaći van. Život u samostanu je dosta zahtjevan, ali za onog tko je stvarno osjetio poziv, to za njega nije teško. Kao čovjeka me to dosta ojačalo, osamostalilo i ohrabrilo - ispričao je Tomislav za <a href="https://www.rtl.hr/tv/vecera-za-5-na-selu/novosti/3918306/tomislav-je-htio-biti-franjevac-proveo-sam-tri-godine-u-samostanu-to-me-ojacalo-i-osamostalilo/" target="_blank">RTL</a>. </p><p>Kosor protekle tri godine radi kao prodavač.</p><p>- U budućnosti se vidim tu gdje jesam, nemam neke pretjerane planove. Nisam osoba koja planira unaprijed, volim da se sve spontano događa, to mi je najbolje - kaže Tomislav koji voli i vrtlariti i praviti domaće pekmeze.</p>