'UTJEŠNA' NAGRADA

VIDEO Pogledajte što se sve nalazi u Oscar poklon vrećici vrijednoj čak 350.000 dolara

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Arafat Barbakh, Canva

Dok svijet čeka proglašenje pobjednika na 98. dodjeli najprestižnije filmske nagrade, organizatori su osigurali da i oni bez zlatnog kipića kući ponesu nešto vrijedno

Admiral

Uoči 98th Academy Awards, koja će se 15. ožujka održati u Dolby Theatre, pozornost filmske javnosti nije usmjerena samo na dobitnike prestižnih nagrada. Jednako se puno govori i o luksuznoj poklon-vrećici nazvanoj “Everyone Wins”, neslužbenom daru koji je tijekom godina postao gotovo jednako poznat kao i sama ceremonija.

Oscar poklon vrećice "Everyone Wins" 07:26
Oscar poklon vrećice "Everyone Wins" | Video: 24sata/Reuters

Iza ove ekstravagantne tradicije stoji marketinška agencija Distinctive Assets, koja svake godine priprema posebne poklone za odabranu skupinu nominiranih. Riječ je o 25 kandidata u najvažnijim kategorijama – za najbolju glavnu i sporednu glumačku ulogu te za režiju. Među potencijalnim dobitnicima ove godine nalaze se i velika holivudska imena poput Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio i Emma Stone.

Osnivač agencije, Lash Fary, naglašava da koncept poklona nema veze s time što zvijezdama doista treba.

Prema njegovim riječima, svrha darova nije zadovoljavanje potreba slavnih osoba, već slavljenje njihovih uspjeha, ali i promicanje manjih poduzetnika te brendova u vlasništvu žena i pripadnika manjina, kao i tvrtki koje aktivno pridonose zajednici.

Inside the "Everyone Wins" Oscar nominee gift bag
Foto: Arafat Barbakh

Sadržaj vrećice svake godine pokušava nadmašiti prethodni, a ni izdanje za 2026. nije iznimka. Među najskupljim darovima ističu se luksuzna putovanja – boravak u privatnoj vili u Kostariki, odmor za čak 16 osoba u vili na Ibizi te desetodnevni wellness program “resetiranja” organizma u Šri Lanki.

Uz egzotična putovanja, nominirani mogu računati i na niz estetskih i lifestyle pogodnosti. U ponudi su, primjerice, vaučer za liposukciju i oblikovanje tijela, paket za potpunu transformaciju osmijeha te tretmani pomlađivanja lica vrijedni oko 25.000 dolara.

Posebnu pozornost privukao je i jedan neobičan poklon – bon za izradu personaliziranog predbračnog ugovora kod poznatog odvjetnika specijaliziranog za razvode, detalj koji je mnoge nasmijao, ali i podsjetio da je Hollywood jednako poznat po glamuru koliko i po turbulentnim ljubavnim pričama.

