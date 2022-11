Pojavila se fotografija Zdravka Čolića iz mladosti: Evo kako je legendarni glazbenik izgledao

Ne kaže se uzalud, lijep ko Čola, napisala je jedna Instagram stranica uz fotografiju pjevača Zdravka Čolića (71).

Čolić na fotografiji pozira s kraćom frizurom u vojnoj uniformi, a pratitelji su se ispod nje složili kako izgleda odlično te da je oduvijek pravi zavodnik.

Inače, Zdravko je u sretnom braku sa suprugom Aleksandom. Zajedno imaju dvije kćeri, Unu i Laru. Iako svoj privatan život drži daleko od očiju javnosti, starija kći Una prava je zvijezda na Instagramu, gdje je prati više od 40 tisuća ljudi.

Često se pohvali putovanjima tijekom kojih odsjeda samo u najboljim hotelima.

- Una voli to, druželjubiva je, komunikativna i vjerojatno joj to nešto znači, za razliku od mene. Svi smo mi u tim godinama imali svoje fantazije, a sad je to doba tehnologije nešto što njima godi, tako da se ja ne miješam. Svi su očevi slabi na kćeri, pa tako i ja - ispričao je svojedobno pjevač u intervjuu za HRT.

