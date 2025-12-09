Obavijesti

NEPREPOZNATLJIVA

Pokazala fotku staru 25 godina: Evo kako je Tamara Ecclestone izgledala u ranoj mladosti...

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
Pokazala fotku staru 25 godina: Evo kako je Tamara Ecclestone izgledala u ranoj mladosti...
Foto: Instagram

Tamara Ecclestone iznenadila je pratitelje fotografijom iz mladosti, otkrivši kako je nekada izgledala i izazvavši lavinu komentara da je gotovo neprepoznatljiva

Tamara Ecclestone (41), starija kći Bernieja Ecclestonea i Hrvatice Slavice Radić, ponovno je zapalila društvene mreže -  i to jednom jedinom fotografijom iz svoje rane mladosti. Objavila je sliku staru, kako kaže, otprilike 25 godina -  i tako iznenadila pratitelje koji su ju jedva prepoznali.

Foto: Instagram

Uz kratak opis i emotikon, Tamara je u trenu izazvala lavinu reakcija. Obična uspomena pretvorila se u 'online spektakl' - pratitelji su se natjecali tko će prije napisati koliko je drugačija izgledala.

Foto: Instagram

Nije to njezin prvi 'izlet u prošlost'. Prije nekoliko mjeseci podijelila je i fotografiju iz doba kad je imala samo 16 godina. Na njoj nosi bež haljinu, tijaru na glavi i potpuno je drugačijeg stila.

Foto: Instagram

Danas Tamara živi miran, ali luksuzan obiteljski život. Više od 10 godina je u braku s poduzetnikom Jayom Rutlandom, s kojim ima dvije kćeri - Sophiju i Serenu. Obitelj živi u raskošnoj vili u londonskom Kensington Gardensu -  na najskupljoj adresi u Velikoj Britaniji.

Foto: Instagram

Njihov dom, vrijedan oko 80 milijuna eura, podsjeća na pravi mali dvorac: čak 57 soba, četiri kata i dva podzemna nivoa. Šira javnost mogla ga je vidjeti u njezinoj TV emisiji ' Tamarin svijet' .

'PLJAČKA STOLJEĆA' Tamara Ecclestone progovorila o teškom trenutku u svom životu: 'Ne možeš vjerovati nikome...'
Tamara Ecclestone progovorila o teškom trenutku u svom životu: 'Ne možeš vjerovati nikome...'

Tamara dolazi iz jedne od najbogatijih europskih obitelji -  njezina majka Slavica i danas je među najimućnijim Hrvaticama, dok je otac Bernie, nekadašnji šef Formule 1, izgradio golemo poslovno carstvo koje je obitelji osiguralo životni luksuz.

Nakon nove fotografije, jedno je sigurno: komentari neće stati tako brzo, a Tamara i dalje zna kako privući pažnju -  čak i najjednostavnijim pogledom u prošlost.

