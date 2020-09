Pokazivala je grudi po Zagrebu pa se mazila s trudnom Enom

Josipa je svoje pratitelje ostavila bez daha kada je objavila fotografiju na kojoj u sakou i hlačama hoda centrom glavnog grada. Nije nosila grudnjak pa je svoje atribute pokazala slučajnim prolaznicima

<p>Slavonka <strong>Josipa Karimović </strong>(25) poznata je po sudjelovanju u showovima 'Ženim sina' i 'Parovi', ali i po provokativnim fotografijama na platformi OnlyFans, na kojoj korisnici objavljuju pornografski sadržaj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Naljutili su naše dame s OnlyFansa </strong></p><p>Ovih dana naljutila se na kolegicu, bivšu Disneyjevu zvijezdu <strong>Bellu Thorne</strong> (22) jer je lagala korisnicima da će im poslati fotografije na kojima je potpuno naga i to je naplaćivala 200 dolara, a na slikama je bila odjevena. Oni su se zbog toga pobunili pa je platforma unijela nove mjere.</p><p>- Mislim da korisnicama koji tako kao Thorne lažu svoje fanove treba obrisati korisnički račun jer je to zaista oblik ‘pljačke’ i manipulacije na ljudima koji su spremni toliko platiti - kaže nam Josipa, koju ne brine eventualna promjena načina isplate.</p><p>Zbog Belle sada isplata ne ide svakih sedam dana već nakon 30. Srećom, to za Hrvatsku ne vrijedi, ispričale su nam dame koje su dobro upućene u posao kojim se bave. Nakon što se uvjerila kako kod nas pravila ostaju ista, Josipa je odahnula.</p><p>Prošetala se centrom Zagreba u sakou i hlačama, ali zaboravila je na grudnjak. S obzirom na to da je nedavno bila na povećanju grudi, pratitelji su ostali iznenađeni njenim bujnim poprsjem, a Josipa tvrdi da sada ima 'peticu, šesticu'. </p><p>Nakon što je uzbudila mnoge svojim golim grudima, našla se s kolegicom <strong>Enom Friedrich</strong> (33), koja također ima svoj profil na OnlyFansu. Ena je ovog tjedna otkrila kako je trudna, ali i da zbog toga neće prestati snimati erotski sadržaj.</p><p>Djevojke su se zavodljivo 'igrale' u jednom zagrebačkom hotelu i sve snimale, a uvid u cijelu situaciju dobili su i pratitelji na Instagramu. Ipak, ona ključna mjesta su vješto sakrile kako bi samo njihovi korisnici na OnlyFansu mogli vidjeti sav sadržaj. </p><p>- Predobre ste. Izluđujete me - bio je samo jedan od komentara vjernih pratitelja ovih djevojaka. </p>