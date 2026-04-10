Pokopana Tamara Lazić Strugar, suprug se oprostio emotivnim govorom: 'Ne želim biti ovdje...'

Ugledna liječnica Tamara Lazić Strugar, kći poznatog fotografa Jadrana Lazića, pokopana je u New Yorku. Preminula je u 44. godini nakon duge i teške borbe s rakom debelog crijeva. Na posljednjem ispraćaju okupili su se članovi njezine obitelji i prijatelji, a posebno je emotivan bio govor njezinog supruga Johna Strugara, navodi portal Žena.

- Ne želim biti ovdje, ali evo nas - rekao je te se prisjetio njihovih početaka i zajedničkih trenutaka. Govorio je o njenoj energiji koja je bila posebna i koju, rekao je, nikada nije mogao do kraja objasniti.

- Uvijek je znala što treba reći, a da ne zvuči osuđujuće. Nije imala ni trunku mržnje u sebi - rekao je.

- Rak je čisto zlo, a ona nije imala ni trunku zla u sebi - poručio je te dodao kako se njegova supruga borila hrabro do samog kraja. Ispričao je kako su njezini posljednji dani bili teški, no da su joj njihova djeca izmamila osmijeh na lice.

Tamara je diplomirala na prestižnom Yaleu, a godinama je radila u New Yorku. Tamo je živjela sa suprugom Johnom Strugarom i dvije djece, Mijom i Lukom.

Foto: Natalija Miladinović

- Otišla je mirno, u svom krevetu, okružena ljubavlju. Ne postoje riječi za ovu bol, ali želim da znaš da nije patila. Molim vas da nas držite u mislima i molitvama - napisao je njezin otac ranije.