Pokrenuli istragu: Irski Bambie Thug prijavili su EBU-u izraelsku televiziju zbog komentara...

Ovogodišnji irski predstavnici na Eurosongu, Bambie Thug, potvrdili su za medije da postoji istraga o događajima tijekom natjecanja. U jutarnjem programu Ireland AM-a otkrili su kako se pokrenula istraga jer je prijavila EBU-u komentare izraelske televizije KAN o njezinom nastupu tijekom polufinala.

Malmo: Proba puoči prve polufinalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Irski predstavnici Bambie Thug vjeruju da takvi komentari krše pravila natjecanja, navodi Eurovoix.

Istraga uključuje i navodni pritisak izraelske delegacije tijekom generalne probe velikog finala kad predstavnici Irske nisu mogli sudjelovati na paradi zastava.

First rehearsals for the 68th Eurovision Song Contest | Foto: Jens Büttner/DPA

Na dan završnice natjecanja irska delegacija je imala sastanak s EBU-om gdje je nekoliko nacionalnih televizija zaprijetilo povlačenjem emitiranja.

Irski predstavnici su u jutarnjem programu izjavili kako ne može dalje govoriti što se dogodilo u Malmöu do završetka same istrage.

68. Eurovision Song Contest - 1st semi-final | Foto: Jens Büttner/DPA

Bambie Thug predstavili su se na ovogodišnjem Eurosongu s pjesmom 'Doomsday Blue', a nastup je šokirao brojne gledatelje.

U finalu su završili na šestom mjestu s 278 bodova što je najbolji rezultat Irske u posljednjih 24 godine kada je Eamonn Toal 2000. s pjesmom 'Millennium of Love' također završio na šestom mjestu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:51 Novi ljubavni par s Eurosonga? 'Nemo su pobijedili, ali moram reći da sam ja osvojila najbolje' | Video: 24sata/Instagram