Pokretač stand-up komedije se vraća u Zagreb: 'Moja publika je starija. Očekujem i sklerozu'

Ponudit će on svoj Best Of u četiri zagrebačka kuta - na istočnoj, južnoj, zapadnoj te sjevernoj točki grada - u kojem je prije skoro 19 godina krenula ovdašnja priča komedije s nogu

Kopiranje linka Prvo dvorana, pa klub, zatim sala mjesnog odbora i na kraju - toranj! Ovo je kratak opis mini-turneje po Zagrebu koju će krajem ovog te početkom sljedećeg mjeseca predstavom 'Najbolji' sat i kusur'', svojim sugrađanima ponuditi pionir i veteran naše stand-up komedije, Pedja Bajović. KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ Stand up komičara i komedija kao da ni nema. Više smijeha je u kvartovskim gostionicama... - Jesam stand-up komičar iz Zagreba, ali ne baš i zagrebački - objašnjava Pedja i nastavlja: - Nas je nekoliko ovdje pokrenulo stand-up scenu, par godina sam bio producent prve skupine zagrebačkih komičara te vodio i klupske večeri, ali je onda došlo vrijeme da se inicijativa prebaci na mlađe, a ja sam krenuo dalje. Foto: ANF Chicago Sve je to najbolje opisati brojkama: u nepunih 19 godina aktivnog bavljenja komedijom s nogu, Pedja je svojim nastupima obišao 40 zemalja svijeta i u njima preko 350 gradova. Pored nastupa na našem jeziku, specijalizirao se i za one na engleskom te se upravo vratio s turneje koja je uključila Island, u tri baltičke zemlje i Poljsku. Nakon njih, a prije odlaska na svoju makedonsku turneju, ovaj komičar odlučio je obići Zagreb - s istoka, juga, zapada, a onda i - sjevera! - Da, odlučio sam vratiti se u svoj grad na velika vrata, ali ona - vanjska! Svoj Best Of show ponudit ću u Sesvetama, Novom Zagrebu, Donjoj Kustošiji i na kraju - na Sljemenu! Centar će me morati još malo pričekati - najavljuje Bajović. VELIKI USPJEH Pedja Bajović prvi je 'balkanski mozak' u društvu najboljih stand-up komičara u svijetu Zagrebačka mini-turneja će započeti u srijedu, 29.11. u Narodnom sveučilištu Sesvete koje je već duže vremena domaćin ovakvim programima. Zatim će - po svom starom običaju pokretanja novih stvari - Pedja Bajović za stand-up komediju otvoriti tri potpuno nova prostora: u četvrtak 30. studenog to će biti OZ Bar na Zagrebačkom velesajmu, a u subotu 2. prosinca - sala Mjesnog odbora Donja Kustošija (Zagrebačka cesta 88). Kao svojevrsna kruna turneje - to će biti nastup na tornju na Sljemenu, u nedjelju 3. prosinca. - Moja publika je nešto starija od one 'uobičajene' koja dolazi na klupske stand-up večeri. Među njima je puno ljudi koji su s skupa nama i više od 15 godina gradili scenu i upravo zato sam odlučio da fizički priđem ja njima - u njihove dijelove grada i tamo ponudim ovu svoju kompilacijsku predstavu, nastalu od najboljih dijelova moje tri tematske: S NOGU, MUŠKARAC i ROK TRAJANJA. Puno ih nije gledalo sve tri, a neki su ih gledali dovoljno davno - pa pomalo računam i na rane simptome skleroze koji se pojavljuju već u kasnim 30-im godinama života - kroz smijeh nam ovaj komičar odaje svoje poslovne tajne. Foto: PROMO