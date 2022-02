Bivša Miss Universe i manekenka Barbara Ljiljak slavila je u ponedjeljak 33. rođendan u mondenom zagrebačkom restoranu u Medvedgradskoj ulici. Među uzvanicama bile su njene najbolje prijateljice Iva Jerković, Iva Šarić, ali i Natalija Prica. Pjevao joj je Saša Matić, a na poklon je dobila Porschea koji je bio parkiran na nepropisnom mjestu, što je privuklo pozornost policije.

Kad smo je nazvali za komentar, Barbara nije htjela razgovarati o "bliskom susretu" s policijom ni o tome čiji je poklon skupocjeni Porsche. Pitali smo i policiju o svemu.

- Policijski službenici tijekom redovnog obavljanja službe uočili su osobni automobil marke Porsche koji je u tom trenutku bio nepropisno parkiran i kojemu su registarske oznake bile prekrivene, što je motiviralo policijske službenike da provjere o čemu se radi. Provedenim provjerama utvrđeno je kako je osobni automobil rođendanski poklon te je obavljena i njegova provjera, pri čemu se nije utvrdilo išta sporno što bi zahtijevalo primjenu daljnjih ovlasti u pogledu vozila. Policijski službenici su izdali naredbu da se s vozila ukloni tkanina i ono premjesti na za to zakonom predviđeno parkirno mjesto, što je osoba kojoj je to naređeno, odmah bez pogovora, učinila. Na taj način, s obzirom na okolnosti, korištena je preventivna mjera s istim učinkom koji se kod ponovljenih ili ozbiljnijih prekršaja od strane iste osobe rješava represivnom mjerom, odnosno kažnjava - rekli su nam iz zagrebačke policije.

Bivša manekenka i voditeljica Iva Jerković čestitala je Barbari rođendan i putem društvenih mreža. Objavila je njihovu zajedničku fotografiju, a među brojnim komentarima našao se i onaj društvenog kroničara Nevena Ciganovića.

- Ljubavi moja, sretan ti rođendan, volim te - napisala je uz objavu na kojoj su pozirale u mini crnim haljinama.

- Divne - napisao je Ciganović uz emotikone vatre i srca, a ubrzo su se počeli nizati i komentari pratitelja. "Savršene", "Predivne", "Wow", "Najljepše", pisali su uz najbolje želje.

Inače Barbara i Natalija Prica, bliska suradnica Milana Bandića, znaju se s izbora za Miss Universe. Prica je bila misica 2011., a Ljiljak 2015. Prethodno je Barbara pobijedila na izboru za Miss Dalmacije 2012. Od svjetskog izbora za Miss Universe 2015. odustala je zbog ozljede ruke. Kako je kasnije rekla, žao joj je zbog toga, no "tako je vjerojatno moralo biti". Nakon osvojene lente posvetila se modelingu, nosila je revije na Milano Fashion Weeku te je bila model za satove Hublot, a 2018. snimila je kampanju za luksuzni francuski nakit Mesikka.

- To je bio vrhunac moje karijere. Za snimanje u Monacu po mene je došao privatni avion, a predstavljanje je bilo tijekom filmskog festivala u Cannesu - ispričala je Barbara lani za magazin Gloria.

Splićanka trenutačno živi u Zagrebu, a prethodno je pet godina živjela u Beču. Jedno vrijeme u Beču je studirala modni dizajn. Vodila je i vlastitu tvrtku za nekretnine te uređenje interijera, što joj je druga velika ljubav.

Lani se nagađalo da je u ljubavnoj vezi sa srpskim poduzetnikom, no to nikad nije potvrdila. Lani je Barbara priznala da je sretno zaljubljena, no nije htjela otkriti identitet voljenog. Prijatelji je opisuju kao jako zgodnu i atraktivnu damu, koja zna što hoće u životu. Lani je kroz smijeh izjavila kako se povukla iz svijeta modelinga jer je došlo vrijeme za supruga i djecu. U intervjuu za Gloriju pričala je i o tajni svoje vitke linije. Riječ je o igranju tenisa tri puta tjedno, koji je trenirala kao mala.