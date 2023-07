Policija u Las Vegasu pretražila kuću koju povezuju s ubojstvom Tupaca: Još se ne znaju detalji

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Tupaca Shakura upucali su 7. rujna 1996., a preminuo je u bolnici šest dana kasnije od ozljeda. Imao je 25 godina, a tada nikoga nisu uhitili. Detalji se ni danas ne znaju, ali je policija u Las Vegasu u ponedjeljak navečer pretražila kuću za koju smatraju da je povezana s ovim dugotrajnim slučajem, kako piše ABC. - LVMPD može potvrditi da je nalog za pretres uručen u Hendersonu, Nevada, 17. srpnja 2023., kao dio tekuće istrage ubojstva Tupaca Shakura - rekla je policija Las Vegasa u priopćenju. Foto: Screenshot/ - U ovom trenutku nećemo imati daljnjih komentara - dodali su dalje. Tijekom svoje kratke, ali plodne karijere, prodao je više od 75 milijuna ploča diljem svijeta, uključujući album s dijamantnim certifikatom 'All Eyez on Me', koji uključuje hit 'California Love (Remix)'. Foto: Youtube Tupac je primljen i u Rock & Roll Hall of Fame 2017. godine. Ranije ovaj mjesec dobio je zvijezdu na Stazi slavnih u Los Angelesu, na čije je otkrivanje u ime obitelji preminulog repera stigla njegova sestra. - Stajati ovdje i predstavljati obitelj Shakur ispunjava moje srce čašću - rekla je Shakurova sestra Sekyiwa 'Set' Shakur na otkrivanju zvijezde. Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS