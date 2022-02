Natjecateljica srpskog realityja 'Zadruga', Viktorija Mitrović, posumnjala je da je trudna sa svojim partnerom iz showa, Markom Osmakčićem. Zbog toga je odlučila napraviti test za trudnoću pred kamerama.

Prije svega je rekla i drugim natjecateljima što namjerava napraviti i u što sumnja, a tijekom njezine ispovijesti, posvađala se s partnerom iz showa pa su uslijedile prijetnje.

- Ako bude pozitivan, ja ću to dijete roditi, ali ga ti nikada nećeš vidjeti! - zaprijetila je Marku.

- Viktorija, što osjećaš trenutno? - pitao ju je voditelj Milan Milošević (87) prije nego što je otišla napraviti test.

Sumnju na trudnoću potaknulo joj je kašnjenje menstruacije. Rekla je da ju je strah otkriti je li trudna ili ne jer je trenutno, kako kaže, 'krivo vrijeme za to'.

- Kada sam bila trudna sa prvim djetetom znala sam jer nisam dobila. Ovdje ne mogu procijeniti, nisam imala cijeli siječanj. Ja ne bježim od toga. To što ja ne pazim, to je nešto drugo. Mislim da uz situaciju i moje godine nije dobro vrijeme za sve to - odgovorila je ona.

Ipak, njezin se partner, također kandidat showa, radovao vijestima nešto više.

- Nije situacija, ali slagao bih kad bih rekao da mi ne bi bilo drago da se dogodi. Znam da zvuči kontradiktorno, ali bilo bi mi drago - rekao je Marko.

Najviše se Viktorija plašila rezultata zbog njezinog i Markovog odnosa. Naime, iako su spavali zajedno, gledatelji su pred malim ekranima mnogo puta mogli vidjeti kako ju Marko vrijeđa i naziva pogrdnim imenima.

Zbog toga je Viktorija voditelju rekla da njih dvoje nisu dobri jedno za drugo, a Marko se pokajao zbog način na koji se ponio prema njoj.

- Pokajao sam se. Ona je puno puta bila dobra prema meni i zaslužuje moje poštovanje. Bio sam grub i vrijeđao, ali znala je poantu mojih razgovora. Nije zaslužila i boli me pa mi bude drago kada se uspijemo pomiriti i oprostiti riječi, koliko god da su teške. Ja ih zaboravim. Kod osobe sa kojom imam uspone i padove, sve zaboravim - rekao je Marko.

Viktorija je nekoliko minuta kasnije otišla u toalet i napravila test pa svima pokazala rezultate.

- Nisam trudna - rekla je s oduškom.