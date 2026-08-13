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'KAO MEGAN FOX'

Polina iz 'Gospodina Savršenog' postala vatrena crvenokosa

Piše 24sata,
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Polina iz 'Gospodina Savršenog' postala vatrena crvenokosa
Zagreb: Polina Guseva, kandidatkinja na Gospodinu savršenom, na subotnjoj špici | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Lijepa Ruskinja Polina Guseva, odrekla se svog zaštitnog znaka, duge crne kose, koju je skratila do ramena i obojila u crvenu boju. Fanovi joj komplimentiraju da izgleda kao Megan Fox

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Bivša kandidatkinja popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni' oduševila je svoje pratitelje novim izgledom. Lijepa Ruskinja Polina Guseva, odrekla se svog zaštitnog znaka, duge crne kose, koju je skratila do ramena i obojila u crvenu boju. Polina, koju su gledatelji zapamtili kao smirenu i elegantnu djevojku, na svom Instagram profilu podijelila je video iz frizerskog salona u kojem je usporedila svoj dosadašnji i novi imidž uz opis 'Crna kosa protiv kose u boji'.

Sudeći prema njenom osmijehu, reklo bi se da je Polina zadovoljna rezultatom make-overa, a s njom su se složili i fanovi koji su ju u komentarima zasuli komplimentima, a neki su ju usporedili i sa slavnom glumicom Megan Fox. Polina se nakon 'Gospodina Savršenog' natjecala i na izboru za Miss Metropole. 

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