Lijepa Ruskinja Polina Guseva, odrekla se svog zaštitnog znaka, duge crne kose, koju je skratila do ramena i obojila u crvenu boju. Fanovi joj komplimentiraju da izgleda kao Megan Fox
Polina iz 'Gospodina Savršenog' postala vatrena crvenokosa
Bivša kandidatkinja popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni' oduševila je svoje pratitelje novim izgledom. Lijepa Ruskinja Polina Guseva, odrekla se svog zaštitnog znaka, duge crne kose, koju je skratila do ramena i obojila u crvenu boju. Polina, koju su gledatelji zapamtili kao smirenu i elegantnu djevojku, na svom Instagram profilu podijelila je video iz frizerskog salona u kojem je usporedila svoj dosadašnji i novi imidž uz opis 'Crna kosa protiv kose u boji'.
Sudeći prema njenom osmijehu, reklo bi se da je Polina zadovoljna rezultatom make-overa, a s njom su se složili i fanovi koji su ju u komentarima zasuli komplimentima, a neki su ju usporedili i sa slavnom glumicom Megan Fox. Polina se nakon 'Gospodina Savršenog' natjecala i na izboru za Miss Metropole.
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