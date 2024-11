Političar Filip iz Bruxellesa stiže u 'Superstar': 'Nedostaje mi ona posebna hrvatska toplina'

Audicije druge sezone 'Superstar' polako se privode kraju, ali pred žiri još trebaju stići mnogi mladi glazbenici, a jedan od njih je i Filip Karan, konzultant u zdravstvu i stažist u uredu hrvatske zastupnice Europskog parlamenta. Dvadesetsedmogodišnji Filip Karan, porijeklom iz Varaždina, na audiciju će stići iz Belgije. 2015. godine prijavio se u RTL-ov glazbeni show ‘X Factor Adria, ali na kraju je odustao od nastupa:

- Imao sam manje samopouzdanja i bilo me strah da ću se osramotiti. To se promijenilo ove godine, neki unutarnji glas mi je rekao da se moram odvažiti i prijaviti i to sam napokon napravio.

Iako nema službeno glazbeno obrazovanje, imao je priliku pjevati na domjenku pod pokroviteljstvom veleposlanstva Južnoafričke republike u Emiratima pred samim veleposlanikom.

- Osim te gaže, prilike da nastupam su se svele na karaoke barove - šaljivo dodaje Filip, čija ljubav prema glazbi traje od najranijeg djetinjstva: "Moji roditelji kod kuće imaju VHS kazetu mene s dudom u ustima kako pjevam 'Ako su to samo bile laži od Plavog Orkestra."

Foto: RTL

Filip radi kao konzultant u javnom zdravstvu, a ujedno je počeo graditi i uspješnu političku karijeru kao stažist u uredu hrvatske zastupnice Europskog parlamenta:

- Moja uloga se prvenstveno odnosi na pružanje stručnih savjeta i razvijanje javnozdravstvenih politika koje za cilj imaju smanjenje nejednakosti u društvu. Radni dan uključuje istraživanje i praćenje zakonodavnih inicijativa, te formuliranje službenih stavova u vezi raznih javnozdravstvenih pitanja.

Foto: RTL

Interes za politiku je, kako kaže, proizašao iz osobnog iskustva nejednakosti i društvenih nepravdi u Hrvatskoj.

- Odrastajući u obitelji koja se borila kako bi osigurala osnovne stvari, rano sam shvatio koliko su društvene nejednakosti duboko ukorijenjene i koliko utječu na živote ljudi. Počeo sam razmišljati o tome kako bi društvo moglo izgledati kada bi bilo otvorenije, kada bi svi imali priliku živjeti dostojanstveno i slobodno se izražavati. Inspirirala me ideja da se kroz političku borbu može postići promjena.

Hvalevrijedna karijera odvela ga je u inozemstvo i trenutno živi u Belgiji, a prije toga studirao je u Abu Dhabiju, Velikoj Britaniji i, na poslijetku Nizozemskoj gdje je i diplomirao javno zdravstvo.

- U početku mi je Hrvatska jako nedostajala, ali s vremenom sam se naviknuo na život u inozemstvu, ipak je prošlo već devet godina. Iako volim otvorenost ljudi u zapadnoj Europi, nedostaje mi ona posebna hrvatska toplina jer su ovdje ljudi često usmjereni na sebe. Fale mi i domaći okusi, kao i ljepota naše prirode, od mora do planina - priznaje Filip.

Foto: RTL

Mladi političar već je ukrasio svoje tijelo s više od deset tetovaža i uskoro se priprema dodati nove svojoj kolekciji:

- Moja omiljena tetovaža je šahovska kraljica jer me podsjeća na sjećanja iz djetinjstva. Moj djed, koji je nažalost preminuo početkom ove godine, naučio me igrati šah u ranoj mladosti i igrali smo ga svaki put kad bih ga posjetio. Želio bih da mi sljedeća tetovaža bude vezana uz pjevanje, budući da još nemam nijednu tetovažu vezano uz glazbu.

Nakon susreta sa žirijem kaže kako su mu se svi svidjeli i dodaje da ga je posebno impresioniralo to kako Nika reagira na nastupe kandidata:

- Osjetio sam da stvarno navija za nas i da je tu da nam pomogne izvući ono najbolje.

Foto: RTL

A što se tiče Filipovih glazbenih uzora, kaže:

- Kad je riječ o glazbenim uzorima, uvijek me inspiriraju izvođači s impresivnim vokalnim sposobnostima, kao što su Adele i Sia. Od domaćih to su definitivno Toše Proeski i Oliver Dragojević. Njihova glazba nosi posebnu dubinu i emociju.

Ipak, kao veliki ljubitelj mora istaknuti i DJ-eve poput Charlotte de Witte i Marlona Hoffstadta u čijoj glazbi posebno uživa.