Političar Marin Pauk večeras će kuhati u 'Večeri za 5': 'Prijavio sam se zbog promocije tradicije'

Inženjer geodezije i političar Martin Mladen Pauk dolazi iz Splita, no ekipu u kulinarskom showu 'Večera za 5' ugostit će u svojoj konobi kod Čavoglava. U emisiju se prijavio kako bi javnosti pokazao da mladi ljudi mogu dobro živjeti i izvan grada. Cilj mu je bio promovirati život na selu, tradiciju, običaje i javnost upoznati s jelima kojih više nema u restoranima. Nekad se bavio raftingom i nogometnim suđenjem, a sada zbog ozljede koljena više karta i boća. Interes mu je i politika, aktivan je član Domovinskog pokreta te je aktivan u političkom životu grada Splita.

- Po zanimanju sam inženjer geodezije, bavim se i politikom, nastojim što više vremena posvetiti brizi za okolinu, bližnje, susjede, grad, selo, županiju. Pronalazim se u tome i smatram da sebe nadograđujem na takav način. Bavim se humanitarnim radom, kroz nekoliko udruga na očuvanju kulturne baštine Dalmatinske zagore te očuvanju okoliša i prirode kroz našu udrugu 'Čavoglave' koju smo napravili kako bismo se družili - ispričao je Martin o sebi.

Foto: RTL

- U slobodno vrijeme planinarim, vozim carting utrke, bavio sam se i nogometom kao igrač i nogometni sudac, no to je prekinula ozljeda. Vikendom obožavam doći u Čavoglave, na selo. Bavim se avanturističkim sportovima, imamo poligon za paintball, moji prijatelji obožavaju doći kod mene u konobu, netaknuta priroda je odličan ambijent za odmor, to je odmor i lijek za dušu - dodao je posljednji ovotjedni kandidat.

Odlučio se prijaviti da motivira mlade da obnove svoju djedovinu.

- Da sviju obiteljska gnijezda u Dalmatinskoj zagori, mislim da je ovo odlična prilika za promociju zdravog, tradicionalnog života - zaključio je Pauk.

Foto: RTL

Martin je tradiciju odlučio poštivati i na svojoj večeri pa se, s obzirom na to da kuha u petak - odlučio je svoju večeru spraviti od morskog psa, blitve, naranče, hobotnice, mrkve, borovnice i mljevenih keksi.

- Nisu s ovog podneblja, ovo su bliže moru namirnice. Pretpostavljam da će hobotnicu i morskog psa raspodijeliti na više jela - komentirao je Ante.

Foto: RTL

- Naranča, pas i blitva - to ti je predjelo - komentirala je Kristijana.

- Ekstra me ne veseli hobotnica, iz mora mi je najdraže kad upadne janje ili prase - dodao je Ante za kraj.