Polubrat Marije Šerifović otkrio je kako se pjevačica snašla kao majka: Vidio sam, hladna voda

Vidio sam Marijinu bebu. Marija je kao med i mlijeko. Mali je super, raste, lijep je, ona ga ljulja, pjeva mu, spava tu pored nje, on je sada mezimac svih nas. Marija se odlično snašla kao majka, hladna voda, otkrio je Danijel Pavlović (38), polubrat Marije Šerifović (39), a prenosi Blic.

Srpska pjevačica je krajem prosinca prošle godine dobila dijete pomoću surogat majke u Los Angelesu. Cijela trudnoća držala se u strogoj tajnosti. O želji da ima dijete govorila je ranije u jednoj televizijskoj emisiji.

Foto: Istraživačice dr. sc. Caroline Hornstein Tomić, Maja Kurilić i Dora Bagić

- Jako je intimno je to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promijenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se vjerojatno i bliži. Generalno sve što ima veze sa djetetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano dogoditi, kada budem bila spremna da bit svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem - rekla je tad.

Priznala je ranije i kako je radi najvažnije životne uloge čak razmišljala hoće li karijeru malo staviti sa strane.

- Nakon što Mario došao na svijet meni je palo na pamet da ja sve koncerte otkažem i odgodim barem na godinu dana i da se u potpunosti svemu tome posvetim, da moj um, duša i srce imaju samo jedan zadatak, međutim dogovorili smo da idemo. S probama smo krenuli, koncerata će biti, ostalo je još jako malo karata za Zagreb. Sve ide po planu, još samo da ja još malo više odspavam prije početka turneje - ispričala je Šerifović u eteru Extra FM-a.

Foto: Istraživačice dr. sc. Caroline Hornstein Tomić, Maja Kurilić i Dora Bagić

Marijin polubrat se također bavi glazbom. Javnosti je poznat po sudjelovanju u srpskom reality showu 'Operacija Trijumf', 2008. godine.